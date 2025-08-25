Укр
Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

Анастасия Заремба
25 августа 2025, 09:00
В сентябре вступает в силу ряд нововведений для украинцев. Что меняется со следующего месяца - читайте в материале.
Украинцев ожидает ряд новаций в сентябре / Коллаж Главред

С 1 сентября 2025 года в Украине вступает в силу ряд нововведений. Военнообязанным украинцам будут вручать повестки с видеофиксацией, студенты начнут проходить базовую подготовку вместо службы в армии, а школы сами будут решать, когда завершать учебный год. О том, что изменится для украинцев в следующем месяце - в материале Главреда.

Учебный год 2025 - сколько он продлится

Кабинет министров утвердил даты начала и окончания учебного года в украинских школах. Он начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Киевской городской военной администрации и руководству областей вместе с учредителями школ поручили обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

"То есть учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты - в школе или онлайн - зависит от уровня безопасности", - заявил Гончаренко.

Как отметили в Министерстве образования и науки, решение о завершении обучения и каникулах относится к компетенции учебных заведений. В частности, соответствующее решение принимает педагогический совет, учитывая: учебную нагрузку; ситуацию с безопасностью в регионе; потребности и состояние учеников и учениц; готовность педагогов и педагогов.

"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - добавили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что июнь не является обязательным учебным месяцем. Учебное заведение может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне или организовать в это время консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии."Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Украине с 1 сентября 2025 года вдвое вырастут суммы доплат для педагогических работников.

"С 1 сентября 2025 года доплата будет увеличена в 2 раза и будет составлять 2600 гривен. Соответственно на руки учителю будет выдаваться минимум 2000 гривен. Опять же, если учитель работает больше, чем на ставку, эта доплата будет увеличена пропорционально", - сказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Вручение повестки - под бодикамеру

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео процесс проверки документов или вручения повесток военнообязанным.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - заявил Шмыгаль.

Базовая военная подготовка - кого будет касаться

Также с 1 сентября 2025 года студенты высших учебных заведений обязаны пройти обязательную базовую военную подготовку. Согласно принятым Верховной Радой изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" в украинских высших учебных заведениях мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, признанные военно-врачебными комиссиями годными к военной службе, должны будут пройти ее вместо срочной службы.

Для студентов-парней прохождение базовой общей военной подготовки (БОВП) является обязательным, а для девушек - добровольным. Отказ от участия для ребят считается основанием для отчисления из вуза.

БВВП состоит из двух этапов: теоретического и практического. Теоретическая часть интегрирована в образовательный процесс высших учебных заведений. Она включает 13 учебных тем, соответствующих 3 кредитам ЕКТС (90 академических часов). По завершении этого этапа студенты проходят итоговый контроль, который рекомендуется проводить в форме дифференцированного зачета - на основе баллов, полученных за обработку каждой темы модуля.

Практическая часть происходит после усвоения теории в специализированных учебных центрах ВСУ в течение мая-октября и длится 7 кредитов ЕКТС (210 академических часов). Перед ее началом обязательным является медицинский осмотр. Девушки, которые решат пройти курс полностью, должны стать на воинский учет.

Согласно порядку проведения БЗВП, во время практики на студентов распространяются права и обязанности военнообязанных, призванных на учебные сборы, то есть они подчиняются уставам ВСУ.

Украина и Польша, МИД Украины
С сентября украинцы могут потерять возможность временной защиты в Польше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Временная защита для украинцев в Польше прекращает действие - есть ли замена

С 30 сентября 2025 года статус временной защиты в Польше (UKR) прекращает действие. Украинцы, которые планируют оставаться в Польше, смогут оформить карту CUKR - документ на 3 года, дающий право легально жить и работать в стране.

Подать заявку можно будет только онлайн через портал Управления по делам иностранцев. Для получения карты нужно иметь активный статус UKR (по состоянию на 4 марта 2024 года и непрерывно в течение года), а также обновить паспортные данные.

После перехода на карту CUKR бесплатные медуслуги от NFZ отменяются - нужна страховка. В то же время владельцы документа смогут выезжать из Польши до 6 месяцев без потери права на проживание.

Курс доллара - что будет в сентябре

Как рассказала в комментарии Главредучленправления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в августе курс гривны оставался относительно стабильным: межбанковские котировки держались в пределах 41,20-41,50 грн/$, а в наличном сегменте единичные продажи доллара доходили до 42 грн. Наличный курс традиционно немного выше официального - разница около 1,2%.

"В сентябре, с учетом привычного осеннего оживления деловой активности, НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса. По состоянию на 1 августа международные резервы НБУ составляли $43 млрд, что позволяет регулятору поддерживать устойчивость рынка. Главные риски остаются неизменными: военная эскалация и сокращение внешней помощи могут вызвать резкие колебания курса. При отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной", - добавила Золотько.

О персоне: Анна Золотько

Анна Викторовна Золотько - член правления, директор департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК".

Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область
Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).
В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

Цены продукты в сентябре - что на них будет влиять

Как рассказал Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ситуация с продуктами в сентябре и в целом осенью будет зависеть от урожая. Прогнозы сейчас разнятся: Украинская аграрная ассоциация утверждает, что урожай будет больше, тогда как Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем. Поэтому пока делать окончательные выводы сложно. 2024 год выдался неудачным по урожайности, и в результате мы получили средний рост стоимости продовольственной корзины на 22% при общей инфляции 14%. Это еще раз показывает, насколько сильно цены в Украине зависят от успешности аграрного сезона.

"В 2025 году ситуация выглядит более стабильной. Картофеля и овощей будет больше, поэтому существенного дефицита не ожидается. В то же время каждый производитель заинтересован в том, чтобы продавать дороже, и поэтому в информационном пространстве появляется много кликбейтных заявлений о "плохом урожае" и будущем росте цен. Но оснований для этого пока нет: нынешняя погода была типичной для Украины - без аномальных засух и жары. Лето было дождливым и умеренным, почва получила достаточно влаги, поэтому урожай овощей должен быть хорошим. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года".

Что касается других продуктов, таких как яйца или мясо, то, по словам экономиста, их стоимость в значительной степени зависит от цены на комбикорм. А комбикорм базируется на кукурузе, поэтому опять же существует прямая зависимость между урожаем и ценами на мясо-молочную продукцию.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Новости партнеров

Главное за день

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:57Экономика
Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:34Политика
В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:26Мир
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Китайский гороскоп на сегодня 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Китайский гороскоп на сегодня 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой крылатой ракеты Украины

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

09:00

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

05:09

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчасВидео

04:30

"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

03:45

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

19:38

Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

19:27

На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

19:22

Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

18:18

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

18:07

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра ХерсонаВидео

18:00

Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

17:41

Гороскоп на сегодня 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

