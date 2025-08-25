Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

Коротко о главном:
- С сентября некоторым пенсионерам повысят выплаты в зависимости от возраста, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.
- Одинокие пенсионеры от 80 лет получат дополнительную помощь, если подадут необходимые документы в ПФУ
С 1 сентября 2025 года украинские пенсионеры, как и раньше, будут получать свои выплаты. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены обновленные правила и дополнительные возможности. Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат, а другие должны пройти процедуру идентификации, рассказывает Главред со ссылкой на сайт "На Пенсии".
Кто из пенсионеров в сентябре получит повышение
По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансировано выплат на более 50 млрд грн. В сентябре продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.
Размер доплат в 2025 году выглядит так:
- 70-74 года - 300 грн;
- 75-79 лет - 456 грн;
- от 80 лет - 570 грн.
Подавать никаких заявлений не нужно - деньги автоматически добавляются к основной пенсии. Кроме этого, одинокие пожилые люди от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Для этого понадобятся:
- справка о составе семьи;
- заключение медкомиссии;
- заявление в Пенсионный фонд;
- подтверждение, что нет трудоспособных родственников.
Дія.Картка - новый формат выплат
Кабинет министров запускает Дія.Картку, на которую можно будет получать:
- пенсии;
- помощь для внутренне перемещенных лиц;
- выплаты от международных организаций;
- средства по программам "еМалятко" и "Пакет школьника".
Этот инструмент должен сделать процесс выплат проще и прозрачнее.
Военные пенсии: возможные изменения
В июле 2025 года в Верховной Раде появился законопроект №13461. Он предлагает учитывать в пенсионных начислениях те дополнительные выплаты, которые военные получали во время военного положения. Если документ примут, он начнет действовать уже с сентября и сможет существенно увеличить выплаты военнослужащим и ветеранам.
Кому нужно пройти идентификацию
Пенсионеры, которые проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать несколькими способами:
- через видеозвонок;
- с помощью Дія.Підпису;
- через онлайн-сервис Пенсионного фонда.
Жители оккупированных территорий должны дополнительно доказать, что не получают пенсионные выплаты от РФ.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Напомним, Главред писал о том, некоторым украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии. К слову, начисление начнется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату.
В Украине ввели новые надбавки к пенсии для еще одной категории граждан. Это касается пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, и которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе. Размер этой доплаты составляет 944,4 гривны.
Кроме того, в Украине вступили в силу новые законы, которые дают людям возможность непосредственно влиять на размер своей будущей пенсии. Это дает больше гибкости и свободы в финансовом планировании на старость.
Больше экономических новостей:
- Впервые за два года: в Украине полетели вниз цены сразу на несколько продуктов
- Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров
- Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего
Об источнике: "На пенсии"
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред