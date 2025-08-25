Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

Сентябрь принесет новые возможности для украинских пенсионеров.

Новые правила для пенсионеров с 1 сентября

Коротко о главном:

С сентября некоторым пенсионерам повысят выплаты в зависимости от возраста, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Одинокие пенсионеры от 80 лет получат дополнительную помощь, если подадут необходимые документы в ПФУ

С 1 сентября 2025 года украинские пенсионеры, как и раньше, будут получать свои выплаты. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены обновленные правила и дополнительные возможности. Некоторым пенсионерам увеличат размер выплат, а другие должны пройти процедуру идентификации, рассказывает Главред со ссылкой на сайт "На Пенсии".

Кто из пенсионеров в сентябре получит повышение

По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансировано выплат на более 50 млрд грн. В сентябре продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.

Размер доплат в 2025 году выглядит так:

70-74 года - 300 грн;

75-79 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

Подавать никаких заявлений не нужно - деньги автоматически добавляются к основной пенсии. Кроме этого, одинокие пожилые люди от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Для этого понадобятся:

справка о составе семьи;

заключение медкомиссии;

заявление в Пенсионный фонд;

подтверждение, что нет трудоспособных родственников.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить

Дія.Картка - новый формат выплат

Кабинет министров запускает Дія.Картку, на которую можно будет получать:

пенсии;

помощь для внутренне перемещенных лиц;

выплаты от международных организаций;

средства по программам "еМалятко" и "Пакет школьника".

Этот инструмент должен сделать процесс выплат проще и прозрачнее.

Военные пенсии: возможные изменения

В июле 2025 года в Верховной Раде появился законопроект №13461. Он предлагает учитывать в пенсионных начислениях те дополнительные выплаты, которые военные получали во время военного положения. Если документ примут, он начнет действовать уже с сентября и сможет существенно увеличить выплаты военнослужащим и ветеранам.

Кому нужно пройти идентификацию

Пенсионеры, которые проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать несколькими способами:

через видеозвонок;

с помощью Дія.Підпису;

через онлайн-сервис Пенсионного фонда.

Жители оккупированных территорий должны дополнительно доказать, что не получают пенсионные выплаты от РФ.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред писал о том, некоторым украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии. К слову, начисление начнется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату.

В Украине ввели новые надбавки к пенсии для еще одной категории граждан. Это касается пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, и которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе. Размер этой доплаты составляет 944,4 гривны.

Кроме того, в Украине вступили в силу новые законы, которые дают людям возможность непосредственно влиять на размер своей будущей пенсии. Это дает больше гибкости и свободы в финансовом планировании на старость.

