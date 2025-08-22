Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего

Главная причина удешевления - отсутствие спроса на летние сорта и увеличение предложения нового урожая.

В Украине дешевеют яблоки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Цены на яблоки в Украине стремительно снижаются

За неделю цена упала в среднем на 12%

В Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая, хотя сезон сбора плодов только стартовал. По данным аналитиков проекта EastFruit, с начала этой недели стоимость яблок урожая 2025 года снизилась примерно на 12%.

По состоянию на сегодня фермеры вынуждены продавать их в пределах 35-45 грн за килограмм ($0,85-1,09/кг) в зависимости от сорта и объема партии.

Основной причиной падения цен стала слабая заинтересованность покупателей в летних сортах.

На рынке все еще присутствуют яблоки прошлогоднего сезона, в том числе из Польши, что также влияет на спрос на украинские фрукты.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Кроме того, удешевление объясняется сезонным ростом предложения. При этом спрос остается относительно низким, из-за чего цены не держатся на высоком уровне. В то же время стоит заметить, что даже после снижения нынешние яблоки стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в этот же период прошлого года.

Цены в супермаркетах:

АТБ - 51,95 грн/кг

- 51,95 грн/кг Сильпо - 69 грн/кг

- 69 грн/кг Varus - 49,90 грн/кг

Цены на продукты в Украине - что известно

