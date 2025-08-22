Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего

Коротко:
- Цены на яблоки в Украине стремительно снижаются
- За неделю цена упала в среднем на 12%
В Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая, хотя сезон сбора плодов только стартовал. По данным аналитиков проекта EastFruit, с начала этой недели стоимость яблок урожая 2025 года снизилась примерно на 12%.
По состоянию на сегодня фермеры вынуждены продавать их в пределах 35-45 грн за килограмм ($0,85-1,09/кг) в зависимости от сорта и объема партии.
Основной причиной падения цен стала слабая заинтересованность покупателей в летних сортах.
На рынке все еще присутствуют яблоки прошлогоднего сезона, в том числе из Польши, что также влияет на спрос на украинские фрукты.
Кроме того, удешевление объясняется сезонным ростом предложения. При этом спрос остается относительно низким, из-за чего цены не держатся на высоком уровне. В то же время стоит заметить, что даже после снижения нынешние яблоки стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в этот же период прошлого года.
Цены в супермаркетах:
- АТБ - 51,95 грн/кг
- Сильпо - 69 грн/кг
- Varus - 49,90 грн/кг
Цены на продукты в Украине - что известно
Как сообщал Главред, на этой неделе в Украине начали снижаться цены на белокочанную капусту. Основная причина - низкий спрос на нее украинцев.
Также украинцам назвали сроки подорожания хлеба. Директор "Киевхлеба" Юрий Левченко прогнозирует, что в 2025 году цены на хлебобулочные изделия продолжат расти - если в 2024 году они выросли примерно на 20%, то в следующем году могут увеличиться еще на 15-20%.
В то же время цены на одну категорию продуктов также взлетят осенью. Все дело в том, что украинские компании, специализирующиеся на производстве свежих молокопродуктов, выходят на период традиционного сезонного подъема продаж.
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
