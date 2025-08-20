Укр
Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

Руслана Заклинская
20 августа 2025, 16:45обновлено 20 августа, 17:20
297
Украинские компании, специализирующиеся на производстве свежих молокопродуктов, выходят на период традиционного сезонного подъема продаж.
Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает
До конца лета цены на молочку вырастут / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В начале осени растет спрос на свежие молокопродукты
  • В 2025 году цены на отдельные категории могут подняться на 5%
  • В июле экспорт свежих молочных продуктов вырос более чем на 50%

В конце лета и в начале осени спрос на свежие молокопродукты растет, что стимулирует продажи компаний-производителей. В этом году отдельные категории товаров в этом сегменте могут подорожать примерно на 5%. Об этом пишет agronews.ua.

Украинские производители свежих молочных продуктов готовятся к традиционному росту спроса, который ежегодно наблюдается в конце лета и в начале осени. Именно этот период считается пиковым сезоном для продаж йогуртов, кефира, сметаны и творожных изделий.

видео дня

Впрочем, в этом году активность рынка может частично сдержать повышение цен. Аналитики прогнозируют, что уже в конце лета отдельные виды молочной продукции могут подорожать на 5%.

Несмотря на это, торговая динамика остается стабильно высокой. Многие компании даже в период подготовки к подорожанию не отказываются от акций и специальных предложений, чтобы сохранить интерес покупателей.

Положительную динамику демонстрирует и внешняя торговля. В июле 2025 года из Украины было экспортировано более чем на 50% больше свежих молочных продуктов, чем за аналогичный месяц прошлого года. Крупнейшим потребителем украинских молокопродуктов остается Молдова.

В то же время наблюдается и рост импорта молочных изделий в Украину. Наибольшая доля приходится на польскую продукцию, среди которой преобладают йогурты и различные сырковые изделия.

Экономисты прогнозируют, что в августе как экспорт, так и импорт продолжат расти. В то же время ключевым фактором развития рынка будет оставаться покупательная способность украинцев.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что влияет на цены на молочные продукты

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что молочные продукты и яйца остаются более доступными для потребителей, чем мясо. В то же время именно яйца существенно подорожали из-за роста стоимости кукурузы.

"От погоды в августе зависит общий объем урожая. Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - пояснил Пендзин в интервью Главреду.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, к середине августа цены на курятину в Украине изменились неравномерно. По данным Минфина, куриное филе подешевело лишь незначительно - до 219,55 грн/кг (в июле было 224,49 грн/кг). Дешевле всего его можно приобрести в "Сильпо" - от 164 грн/кг.

Также в Украине резко подешевели тепличные огурцы. Цены упали в среднем на 24% за неделю из-за массового сбора урожая, слабого спроса и невысокого качества продукции.

Кроме этого, резко снизились цены на арбузы из-за жаркой погоды и значительного роста предложения. Сейчас они стоят 5-15 грн/кг.

Об источнике: AgroNews

AgroNews - это информационно-аналитический ресурс, специализирующийся на освещении новостей и событий в аграрном секторе Украины. Портал предоставляет актуальную информацию о сельском хозяйстве, агротехнике, развитии отрасли, законодательных изменениях, ценах на сельскохозяйственную продукцию, а также аналитические материалы и комментарии экспертов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты молочные продукты новости Украины
