Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

Главное:
- В начале осени растет спрос на свежие молокопродукты
- В 2025 году цены на отдельные категории могут подняться на 5%
- В июле экспорт свежих молочных продуктов вырос более чем на 50%
В конце лета и в начале осени спрос на свежие молокопродукты растет, что стимулирует продажи компаний-производителей. В этом году отдельные категории товаров в этом сегменте могут подорожать примерно на 5%. Об этом пишет agronews.ua.
Украинские производители свежих молочных продуктов готовятся к традиционному росту спроса, который ежегодно наблюдается в конце лета и в начале осени. Именно этот период считается пиковым сезоном для продаж йогуртов, кефира, сметаны и творожных изделий.
Впрочем, в этом году активность рынка может частично сдержать повышение цен. Аналитики прогнозируют, что уже в конце лета отдельные виды молочной продукции могут подорожать на 5%.
Несмотря на это, торговая динамика остается стабильно высокой. Многие компании даже в период подготовки к подорожанию не отказываются от акций и специальных предложений, чтобы сохранить интерес покупателей.
Положительную динамику демонстрирует и внешняя торговля. В июле 2025 года из Украины было экспортировано более чем на 50% больше свежих молочных продуктов, чем за аналогичный месяц прошлого года. Крупнейшим потребителем украинских молокопродуктов остается Молдова.
В то же время наблюдается и рост импорта молочных изделий в Украину. Наибольшая доля приходится на польскую продукцию, среди которой преобладают йогурты и различные сырковые изделия.
Экономисты прогнозируют, что в августе как экспорт, так и импорт продолжат расти. В то же время ключевым фактором развития рынка будет оставаться покупательная способность украинцев.
Что влияет на цены на молочные продукты
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что молочные продукты и яйца остаются более доступными для потребителей, чем мясо. В то же время именно яйца существенно подорожали из-за роста стоимости кукурузы.
"От погоды в августе зависит общий объем урожая. Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - пояснил Пендзин в интервью Главреду.
