Цены 'упали' на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

Вы узнаете:
- Сколько стоит килограмм арбуза в Украине
- Почему цены на сезонный продукт снижаются
В Украине продолжают снижаться цены на арбуз. Причина снижения стоимости - улучшение погодных условий, что приводит к увеличению предложения этой продукции на рынке. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
В материале аналитиков говорится, что цены на арбуз опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения данной продукции на рынке. Из-за жаркой погоды темпы созревания растений на полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен", - пишут эксперты.
В то же время цены на арбуз все же выше, чем в прошлом году.
По словам аналитиков, в августе 2025 арбуз реализуется в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года.
Эксперты говорят, что на рынке кардинальных изменений не будет. Дорожать будут только арбузы высокого качества, которых сейчас немного.
В то же время цены на арбузы весом от 5 кг будут и дальше падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.
Цены на продукты в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в прошлом месяце заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%. Хотя доля расходов на овощи в потребительской корзине составляет лишь 2,8%, именно эта категория существенно влияет на общую динамику цен.
При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что овощи борщевого набора продолжат дешеветь.
А вот цены на хлеб могут вырасти. Например, если хлеб стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
