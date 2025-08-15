Цены 'упали' на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

Цены снижаются из-за увеличения количества продукции на рынке.

В Украине продолжают снижаться цены на арбуз. Причина снижения стоимости - улучшение погодных условий, что приводит к увеличению предложения этой продукции на рынке. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

В материале аналитиков говорится, что цены на арбуз опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения данной продукции на рынке. Из-за жаркой погоды темпы созревания растений на полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен", - пишут эксперты.

В то же время цены на арбуз все же выше, чем в прошлом году.

По словам аналитиков, в августе 2025 арбуз реализуется в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года.

Эксперты говорят, что на рынке кардинальных изменений не будет. Дорожать будут только арбузы высокого качества, которых сейчас немного.

В то же время цены на арбузы весом от 5 кг будут и дальше падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.

Как писал Главред, в прошлом месяце заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%. Хотя доля расходов на овощи в потребительской корзине составляет лишь 2,8%, именно эта категория существенно влияет на общую динамику цен.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что овощи борщевого набора продолжат дешеветь.

А вот цены на хлеб могут вырасти. Например, если хлеб стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.

