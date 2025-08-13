'Россия проигрывает': экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

Индия может воспользоваться ситуацией с российской нефтью.

Что сказал Шапран:

Индия, вероятно, откажется от российской нефти не полностью

В любом развитии событий Россия потерпит поражение

После усиления давления США на Индию страна вряд ли полностью откажется от российской нефти. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

По его словам, причиной этого является то, что в Индии останутся частные компании, которые будут покупать у страны-агрессора России нефть и опять же помогать обходить санкции.

"Но можно рассматривать два основных сценария: либо существенное уменьшение объемов, что Россия почувствует сразу, или снижение цены, ведь это выгодно Индии", - отметил экономист.

Когда Великобритания и ЕС с сентября опускают ценовой потолок до 47,6 долларов за баррель, последние комментарии министра энергетики Индии сводились к тому, что претензий к Индии быть не может - она покупает нефть дешевле установленного потолка.

"Если же ЕС и Великобритания снижают этот потолок, а возможно, присоединятся и США, то Индия сможет воспользоваться ситуацией и выбить из России еще большую скидку. Для настоящих коммерсантов это святое дело - заработать больше, даже если поставщик получает меньше. В любом из трех сценариев, которые мы обсуждали, Россия проигрывает, и вариант, что все останется без изменений, имеет менее 5%", - пояснил Шапран.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии. Американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Это произошло сразу после того, как завершилась встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Напомним, Главред писал, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.

Ранее стало известно, что Индия приняла решение отложить переговоры с Соединенными Штатами о военных контрактах после американских санкций против Нью-Дели за покупку российской нефти.

Накануне сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий на фоне давления США.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

