Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Россия проигрывает": экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

Анна Косик
13 августа 2025, 04:32
12
Индия может воспользоваться ситуацией с российской нефтью.
'Россия проигрывает': экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти
Что будет с экономикой РФ после пошлин США для Индии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Что сказал Шапран:

  • Индия, вероятно, откажется от российской нефти не полностью
  • В любом развитии событий Россия потерпит поражение

После усиления давления США на Индию страна вряд ли полностью откажется от российской нефти. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

По его словам, причиной этого является то, что в Индии останутся частные компании, которые будут покупать у страны-агрессора России нефть и опять же помогать обходить санкции.

видео дня

"Но можно рассматривать два основных сценария: либо существенное уменьшение объемов, что Россия почувствует сразу, или снижение цены, ведь это выгодно Индии", - отметил экономист.

Когда Великобритания и ЕС с сентября опускают ценовой потолок до 47,6 долларов за баррель, последние комментарии министра энергетики Индии сводились к тому, что претензий к Индии быть не может - она покупает нефть дешевле установленного потолка.

Смотрите видео о состоянии российской экономики:

"Если же ЕС и Великобритания снижают этот потолок, а возможно, присоединятся и США, то Индия сможет воспользоваться ситуацией и выбить из России еще большую скидку. Для настоящих коммерсантов это святое дело - заработать больше, даже если поставщик получает меньше. В любом из трех сценариев, которые мы обсуждали, Россия проигрывает, и вариант, что все останется без изменений, имеет менее 5%", - пояснил Шапран.

Когда Трамп ввел пошлины против Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии. Американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Это произошло сразу после того, как завершилась встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Давление США на Индию - последние новости

Напомним, Главред писал, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.

Ранее стало известно, что Индия приняла решение отложить переговоры с Соединенными Штатами о военных контрактах после американских санкций против Нью-Дели за покупку российской нефти.

Накануне сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий на фоне давления США.

Больше новостей:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть цены на нефть новости Индии Виталий Шапран экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

02:16Фронт
Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

01:10Война
Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

23:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Китайский гороскоп на завтра 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

Китайский гороскоп на завтра 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Последние новости

04:32

"Россия проигрывает": экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

04:00

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

03:30

Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

02:32

Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"Видео

02:22

"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
02:16

Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

02:10

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

01:30

Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря", но при одном условии

01:10

Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

Реклама
01:04

Впечатляющее "до и после": Каминская показала, как выглядела 20 лет назад

00:17

Секрет казацкой прически: за что запорожцы получали право носить оселедец

12 августа, вторник
23:52

В России в возрасте 49 лет скончалась популярная актриса и певица

23:29

"На улице меня не останавливали": Антон Wellboy высказался о мобилизации

23:25

Жена Забарного в частном самолете и сумкой за 300 тысяч анонсировала "новую жизнь"

23:13

Где два кота: только самые внимательные найдут их за 12 секунд

23:06

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рожденияВидео

23:06

Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

22:55

"Это был мегауспех": глава СБУ раскрыл детали уникальной спецоперации на Курщине

22:43

"Советник Путина" назвал главные "хотелки" Кремля на встрече с Трампом

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

Реклама
22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

21:27

"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

21:04

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

20:56

Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:51

"Усик держит мои пояса в аренде": неожиданный вызов для украинского боксера

19:38

"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

19:31

Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь

19:25

Несколько дней Украина будет под влиянием антициклона: какой будет погода

19:10

Мюнхенская ловушка на Аляскемнение

19:08

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похоронВидео

19:00

Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химииВидео

18:55

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

18:32

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

Реклама
18:09

Что нужно с иконой дома 13 августа: приметы, которых стоит придерживаться

18:04

Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

18:03

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

17:43

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

17:31

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он называлсяВидео

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять