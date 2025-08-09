В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

Путин категоричен в вопросе временно оккупированных территорий Украины.

Россия не согласилась на вариант США заморозки боевых действий в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Главное:

Виткофф неправильно понял слова Путина

Российский диктатор не готов идти на уступки

Россия отказалась от предложенного США варианта замораживания войны

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял требования кремлевского диктатора Владимира Путина по контролю над украинскими территориями.

Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Путин по-прежнему хочет контролировать все территории в пределах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", - сказал украинский чиновник в разговоре с журналистами. Такую же оценку разделяют и представители немецкого правительства.

"Он предложил лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. Но не всеобъемлющее прекращение огня", - пишет издание.

В то же время США предложили заморозить конфликт на нынешней линии фронта в обмен на то, что будут сняты санкции с РФ. Однако Кремль отклонил это предложение.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Встреча Путина и Уиткоффа - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам президента США Дональда Трампа, специальный посланник США Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с лидером России Владимиром Путиным.

Помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков также заявил после проведения встречи диктатора с американским чиновником, что разговор был "полезным и конструктивным".

Ранее сообщалось, что главной темой разговора стала идея перемирия, предложенного Москве от имени США после предварительного согласования с европейскими партнерами.

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

