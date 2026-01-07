Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФ

Разведчикам удалось не только ликвидировать оккупантов, но и взять россиян в плен и пройти 27 километров через вражеские позиции.

Украинские разведчики совершили успешный рейд в тыл российских оккупантов. Операция разворачивалась в декабре 2025 года в районе Каховского водохранилища на Запорожском направлении. Об этом сообщило ГУР.

Диверсионно-разведывательная группа совершила глубокий рейд в районе Каховского водохранилища. Во время боевого выхода бойцы ликвидировали двух российских оккупантов, еще двух ранили, а двух захватили в плен.

Самым сложным этапом операции стал отход. Бойцы "Братства" осуществили длительное сопровождение пленных на расстояние около 27 километров. Несмотря на сложные условия, разведчикам удалось успешно вывести задержанных на подконтрольную Украине территорию.

"Пленные россияне рассказали ценную информацию о местах пребывания вражеских офицеров, позиций артиллерии, операторов БПЛА, районов сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами", - рассказали в ГУР.

Операция разведчиков выявила серьезные пробелы в оборонительной системе захватчиков. Оказалось, что враг не ожидает активных действий украинских ДРГ в глубоком тылу и оказывается неспособным оказать эффективное сопротивление.

После завершения операции тогдашний начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами.

Какие объекты РФ являются приоритетными для ударов - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что при планировании ударов Украина целенаправленно выбирает стратегически важные цели. Речь идет не только о военных объектах, но и о ключевых экономических и научно-производственных центрах, которые формируют бюджетные поступления РФ и усиливают ее военный потенциал.

По словам эксперта, поражение таких объектов уменьшает способность Кремля финансировать войну, обеспечивать армию техникой и поддерживать работу оборонной промышленности.

Напомним, в ночь на 21 декабря на военном аэродроме вблизи Липецка в России сгорели два истребителя Су-30 и Су-27. По данным разведки, представители движения сопротивления после двухнедельной подготовки проникли в аэропорт, обошли охрану и поразили самолеты в ангаре.

Также тогдашний глава ГУР Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина после спецоперации, во время которой украинская разведка сорвала покушение на его жизнь, заказанное спецслужбами РФ за $500 тысяч. В ГУР сообщили, что Капустин жив, находится в Украине и готов продолжать выполнение боевых задач.

Как сообщал Главред, утром 26 декабря в Кореновске Краснодарского края прогремел взрыв возле места дислокации 47-й ракетной бригады ВС РФ. Загорелся военный КАМАЗ с личным составом.

