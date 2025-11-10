Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

Россияне активизировали попытки обойти украинские позиции на Запорожском направлении, используя камышовые заросли и дно Каховского водохранилища.

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска активизировали попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно Каховского водохранилища. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, несколько вражеских групп пытались пробраться по камышовым зарослям, чтобы окружить наши позиции с запада, а также инфильтроваться по дну бывшего Каховского водохранилища, используя заросли как прикрытие для выхода в тыл украинских подразделений.

"Подобные попытки фиксируются и вблизи Запорожской АЭС и населенного пункта Каменка-Днепровская", - подчеркнул военный.

Волошин в комментарии Суспільному также сообщил, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей продолжаются бои за несколько населенных пунктов.

Так, по его словам, российская армия фактически уничтожила застройку в Успеновке, Павловке и Рыбном, но при этом не смогла закрепиться в этих селах.

Военный подчеркнул, что на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях участились вражеские штурмы, оккупанты не только атакуют позиции, но и отправляют группы для инфильтрации в тыльные районы украинской обороны, на что наши силы отвечают поисково-ударными операциями и уничтожением таких групп.

Какой план россиян на Запорожском направлении - мнение военного

Как писал Главред, россияне пытаются захватить Запорожье, и это направление остается одним из главных в их планах. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии Украины Павел Гвозденко.

Он отметил, что высокая интенсивность атак на город и окружающие районы подтверждает, что оккупанты не отказались от своих намерений. По его словам, россияне постоянно ищут новые способы достичь цели, прикладывая значительные усилия для прорыва, тогда как само Запорожье находится под непрерывными обстрелами.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение прошлой недели в районе Покровско-Мирноградской агломерации украинские защитники уничтожили 236 российских оккупантов и ранили еще 136. Также был подбит один танк, три боевые бронированные машины и 23 единицы автомобильной и мототехники, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские силы продолжают уничтожать врага на подступах к Мирнограду, оборона Покровско-Мирноградского направления продолжается, заявил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Хотя интенсивность боев в Покровске несколько снизилась, это не означает, что россияне отказались от попыток захватить город. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, украинское командование имеет четкие планы действий на различные сценарии развития ситуации.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

