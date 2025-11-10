Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

Мария Николишин
10 ноября 2025, 14:20
2483
Майор подчеркнул, что логистика в город затруднена, но осуществляется.
Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над 'і'
Есть ли окружение Мирнограда / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Главное из заявления спикера Генштаба:

  • Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается
  • В Мирнограде ВСУ уверенно держат свои позиции
  • Также была проведена ротация личного состава

Украинские войска уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду. Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

"Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, в Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.

"Логистика в город затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности", - отметил спикер.

Он добавил, что накануне подразделениям, которые обороняют город, было доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых.

"Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", - говорит майор.

Ковалев также рассказал, что продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково-ударные действия и уничтожаются позиции российских захватчиков в городской застройке.

Ситуация в Покровске

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Покровск уже более года является наиболее напряженным участком фронта.

По его мнению, Россия не остановится, захватив Покровск.

"У нее более амбициозные планы, в частности захват как минимум всей Донецкой области. Российское руководство озвучивало много дедлайнов и планов - куда и до какого числа войска РФ должны дойти", - отметил эксперт.

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над 'і'
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Аналитики DeepState сообщали, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ковалев

Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист, кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:59Украина
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантов

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантов

14:52Украина
"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

13:13Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Последние новости

14:59

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:58

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

14:55

Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

14:52

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантовФото

14:20

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
14:03

Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего "Апокалипсиса"

13:56

Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

13:51

"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

13:50

Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

Реклама
13:35

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам - большие деньги, Стрельцам - перемены

13:34

Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готовоВидео

13:26

Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

13:26

Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

13:13

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУВидео

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

Реклама
12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

Реклама
09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

09:02

Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

08:51

Зима изменит жизнь четырех знаков зодиака: астрологи рассказали к чему готовиться

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

08:15

Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

07:45

Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

07:42

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

06:47

Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

06:07

Что Орбан будет продавать Путину после встречи с Трампом?мнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять