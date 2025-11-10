Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над 'і'

Майор подчеркнул, что логистика в город затруднена, но осуществляется.

Есть ли окружение Мирнограда / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Главное из заявления спикера Генштаба:

Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается

В Мирнограде ВСУ уверенно держат свои позиции

Также была проведена ротация личного состава

Украинские войска уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду. Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

"Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, в Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.

"Логистика в город затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города не соответствует действительности", - отметил спикер.

Он добавил, что накануне подразделениям, которые обороняют город, было доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых.

"Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", - говорит майор.

Ковалев также рассказал, что продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково-ударные действия и уничтожаются позиции российских захватчиков в городской застройке.

Ситуация в Покровске

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Покровск уже более года является наиболее напряженным участком фронта.

По его мнению, Россия не остановится, захватив Покровск.

"У нее более амбициозные планы, в частности захват как минимум всей Донецкой области. Российское руководство озвучивало много дедлайнов и планов - куда и до какого числа войска РФ должны дойти", - отметил эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Аналитики DeepState сообщали, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

О персоне: Андрей Ковалев Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист, кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

