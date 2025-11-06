Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия, российским оккупантам не удается установить контроль над населенными пунктами, указали в ВСУ.

https://glavred.info/front/rossiyane-proryvayutsya-k-krupnomu-oblastnomu-centru-v-vsu-sdelali-zayavlenie-10712978.html Ссылка скопирована

Россияне прорываются к крупному областному центру / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

О чем говорится в материале:

В DeepState заявили о продвижении вражеских войск на юге

В ВСУ опровергли эту информацию

Силы обороны Юга ведут активные бои, чтобы не допустить продвижения россиян

Российские войска захватили один населенный пункт и продвинулись в районах еще шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом 6 ноября сообщил украинский аналитический проект DeepState.

На интерактивной карте зафиксированы изменения на Краматорском, Покровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

видео дня

В частности, на Гуляйпольском направлении российские силы заняли Павловку и продвинулись вблизи Успеновки, а на Ореховском - отмечено продвижение в районах населенных пунктов Плавни и Приморское.

Ответ Сил обороны Юга Украины

Силы обороны юга опровергли сообщения DeepState, заявив, что информация о якобы захваченных россиянами территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности.

По их данным, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях остается напряженной - только за последние сутки зафиксировано около пятидесяти боевых столкновений. При этом все указанные населенные пункты не находятся под контролем российских оккупационных войск.

"В районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из наших героических бригад удерживает там оборону. В районе н.п. Плавни также ведутся бои, здесь удерживается серая зона. В районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам во фланг, но Силы обороны их уничтожают. В районе н. п. Успеновка противник огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются", - говорится в сообщении.

В ВСУ уточнили, что противник, пользуясь густыми туманами, пытался продвинуться вглубь украинской обороны, однако эти попытки были сорваны. Украинские военные проводят поисково-ударные операции, в результате которых за сутки на южном направлении уничтожено более двух сотен оккупантов.

Орехов / Инфографика: Главред

Ситуация на Запорожском направлении - мнение военного

Сейчас основное внимание приковано к ситуации в Покровске Донецкой области, однако российские войска активно продвигаются в сторону Запорожья. Об этом сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, пока фокус сосредоточен на событиях в Покровске, враг быстро продвигается правым флангом в направлении Запорожья, пытаясь обойти всю южную линию обороны через территорию Днепропетровской области.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровском направлении, в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, наблюдается заметное усиление штурмовой активности российских войск вдоль всей линии обороны.

Как сообщил начальник Управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько, оккупанты пытались воспользоваться туманом, чтобы продвинуться вперед в Донецкой области. Однако украинские штурмовые подразделения усилили свои позиции, развернули фланги и совместно со спецназовцами проводят зачистку города.

В то же время на Харьковщине подразделения Сил обороны Украины выбили российские войска из северной части Купянска, хотя ситуация в районе остается напряженной, отметил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Другие новости:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред