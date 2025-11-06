Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

Главное:
- Россияне штурмуют по всей линии обороны на Покровском направлении
- Враг начал атаковать вдвое чаще по сравнению с прошлым месяцем
- Украинские подразделения успешно отражают штурмы
На Покровском направлении в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ фиксируется существенный рост штурмовых действий российских войск по всей линии обороны.
В прошлом месяце среднее количество атак составляло 13 в сутки. А в среду, 5 ноября, враг совершил 30 штурмовых действий. 12 из них произошли в зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает 7корпус Десантно-штурмовых войск.
"В то же время, противник продолжает применять бронетехнику в районе Мирнограда. Так, вчера на рассвете, 38 отдельная бригада морской пехоты совместно со смежными подразделениями отразила механизированный штурм", - говорится в сообщении.
Наступление россиян на Покровск - мнение эксперта
Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов.
Он считает, что российское командование, вероятно, будет перебрасывать дополнительные силы и технику, чтобы усилить давление на украинскую оборону. Для этого враг может снимать ресурсы с других участков фронта.
"Враг будет продолжать оказывать давление на наших защитников не только путем инфильтрации своих сил и средств, но и путем перерезания ключевых логистических магистралей, по которым мы снабжаем наших защитников в районе Покровска и Мирнограда", - подчеркнул Селезнев.
Украинские военные уничтожили 26 россиян и три единицы бронетехники.
Десантники опубликовали видео отражения этого штурма.
Всего с начала месяца защитники Покровской агломерации уничтожили 284 российских захватчиков, еще 107 россиян ранены.
Покровское направление - последние новости
Как писал Главред ранее, ВСУ успешно провели операцию в центре Покровска, опровергнув заявления россиян и вернув на здание горсовета украинский флаг. Ранее российские захватчики распространяли информацию будто город полностью под его контролем и что на городском совете поднят их флаг.
Кроме того, россияне продвинулись в четырех населенных пунктах сразу в трех областях Украины - в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской. Украинская армия же продвинулась на Покровском направлении - вблизи села Шахово.
Напомним, в Генштабе опровергли информацию об окружении Покровска. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.
