Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

Украинские штурмовики делают все максимально возможное, чтобы выйти победителями в сражении за Покровск.

https://glavred.info/ukraine/rezervy-ukrepili-flangi-shturmoviki-vsu-ostanovili-vraga-i-zachishchayut-pokrovsk-10712903.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки врага на востоке / Коллаж: Главред, фото: 32 ОМБр, 33 ОМБр

Главное:

Штурмовики ВСУ зачищают Покровск вместе со спецназовцами

Украинские силы остановили врага и оттеснили россиян

На Покровском направлении Донецкой области российские оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями – туманом для продвижения вперед.

"Но наши штурмовики усилились, выставили фланги, зачищают город вместе со спецназовцами", - рассказал начальник Управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько.

видео дня

По его словам, украинские штурмовики делают все максимально возможное, чтобы выйти победителями в сражении за Покровск.

"Работать приходится в сверхсложных условиях – под КАБами, артиллерией и дронами врага. оккупанты не жалеют ресурсов и просто сносят покровские здания, пытаясь двигаться вперед", - пояснил полковник ВСУ.

Самые "горячие" направления фронта

Он также подчеркнул, что не менее важные направления – это Новопавловское, Александровское и Гуляйпольское.

"Сегодня, 5 ноября, предпринимались попытки вражеского прорыва в районе Успеновки. Но мы врага остановили и оттеснили на юг за Березово", - рассказал украинский офицер.

Атаки в основном были все отражены, и только погодные условия не позволили нашим штурмовикам провести работу в этом секторе до конца, работа продолжается, добавил Манько.

Бои на востоке: что говорят в ДШВ

На фронте, в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ, активизировались штурмовые действия РФ. Украинские войска отбили атаки и ликвидировали бронетехнику врага, сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ

"В прошлом месяце среднее количество атак составляло 13 в сутки. А вчера, 5 ноября, враг осуществил 30 штурмовых действий. 12 из них произошли в зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

В то же время войска РФ продолжают применять бронетехнику в районе Мирнограда. Так, вчера на рассвете 38-я отдельная бригада морской пехоты совместно со смежными подразделениями отразила механизированный штурм.

Украинские военные уничтожили 26 россиян и три единицы бронетехники. Всего с начала месяца защитники Покровской агломерации уничтожили 284 российских захватчика, еще 107 россиян ранены.

/ Главред

Ситуация на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении - одна из самых напряженных на Донбассе. Украинские силы держат оборону, однако нуждаются в ресурсах, чтобы удержать ключевые позиции. Если враг прибегнет к успешному продвижению или окружению, это может стать серьезным вызовом.

Бои в районе Покровска продолжаются с высокой интенсивностью: за последние сутки зафиксировано 100 боевых столкновений. Враг активно применяет управляемые авиационные бомбы (УАБ), артиллерию, беспилотники.

В Покровске на Донетчине пока остаются 1 200 гражданских, эвакуация из города и громады из-за тяжелой ситуации с безопасностью практически невозможна, добавили в 7 корпусе ДШВ.

Бои за Покровск: данные штурмовиков ВСУ

Лейтенант Артём Прибыльнов, начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая удерживает оборону Покровска, сообщил, что российские войска сумели глубоко проникнуть в город, где продолжаются ожесточённые уличные бои. По его словам, украинские подразделения вынуждены отступать лишь потому, что их прежние позиции полностью разрушены вражескими ударами и больше не пригодны для обороны.

Ранее сообщалось о том, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск. Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

О персоне: Валентин Манько Валентин Манько - это украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления штурмовых подразделений (Штурмовых войск) ВСУ. Герой Украины (2024). Родился 29 января 1981 года в селе Григорьевка (ныне - Бунчужное), Днепропетровской области. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольно ушел на фронт, командовал подразделением в составе ДУК "Правый сектор", а затем создал собственный добровольческий отряд. В дальнейшем Манько стал командиром 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который отличился на фронтах Донецкой и Харьковской областей. В 2025 году назначен начальником вновь созданного Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. Известен как инициатор развития штурмовых войск - нового рода сил, специализирующихся на прорыве обороны противника и ведении ближних боев. Награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в боях против российских оккупантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред