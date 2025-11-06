Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

Алексей Тесля
6 ноября 2025, 14:29
52
Украинские штурмовики делают все максимально возможное, чтобы выйти победителями в сражении за Покровск.
Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск
ВСУ отражают атаки врага на востоке / Коллаж: Главред, фото: 32 ОМБр, 33 ОМБр

Главное:

  • Штурмовики ВСУ зачищают Покровск вместе со спецназовцами
  • Украинские силы остановили врага и оттеснили россиян

На Покровском направлении Донецкой области российские оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями – туманом для продвижения вперед.

"Но наши штурмовики усилились, выставили фланги, зачищают город вместе со спецназовцами", - рассказал начальник Управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько.

видео дня

По его словам, украинские штурмовики делают все максимально возможное, чтобы выйти победителями в сражении за Покровск.

"Работать приходится в сверхсложных условиях – под КАБами, артиллерией и дронами врага. оккупанты не жалеют ресурсов и просто сносят покровские здания, пытаясь двигаться вперед", - пояснил полковник ВСУ.

Самые "горячие" направления фронта

Он также подчеркнул, что не менее важные направления – это Новопавловское, Александровское и Гуляйпольское.

"Сегодня, 5 ноября, предпринимались попытки вражеского прорыва в районе Успеновки. Но мы врага остановили и оттеснили на юг за Березово", - рассказал украинский офицер.

Атаки в основном были все отражены, и только погодные условия не позволили нашим штурмовикам провести работу в этом секторе до конца, работа продолжается, добавил Манько.

Бои на востоке: что говорят в ДШВ

На фронте, в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ, активизировались штурмовые действия РФ. Украинские войска отбили атаки и ликвидировали бронетехнику врага, сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ

"В прошлом месяце среднее количество атак составляло 13 в сутки. А вчера, 5 ноября, враг осуществил 30 штурмовых действий. 12 из них произошли в зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

В то же время войска РФ продолжают применять бронетехнику в районе Мирнограда. Так, вчера на рассвете 38-я отдельная бригада морской пехоты совместно со смежными подразделениями отразила механизированный штурм.

Украинские военные уничтожили 26 россиян и три единицы бронетехники. Всего с начала месяца защитники Покровской агломерации уничтожили 284 российских захватчика, еще 107 россиян ранены.

Покровск Инфографика
/ Главред

Ситуация на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении - одна из самых напряженных на Донбассе. Украинские силы держат оборону, однако нуждаются в ресурсах, чтобы удержать ключевые позиции. Если враг прибегнет к успешному продвижению или окружению, это может стать серьезным вызовом.

Бои в районе Покровска продолжаются с высокой интенсивностью: за последние сутки зафиксировано 100 боевых столкновений. Враг активно применяет управляемые авиационные бомбы (УАБ), артиллерию, беспилотники.

В Покровске на Донетчине пока остаются 1 200 гражданских, эвакуация из города и громады из-за тяжелой ситуации с безопасностью практически невозможна, добавили в 7 корпусе ДШВ.

Бои за Покровск: данные штурмовиков ВСУ

Лейтенант Артём Прибыльнов, начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая удерживает оборону Покровска, сообщил, что российские войска сумели глубоко проникнуть в город, где продолжаются ожесточённые уличные бои. По его словам, украинские подразделения вынуждены отступать лишь потому, что их прежние позиции полностью разрушены вражескими ударами и больше не пригодны для обороны.

Ранее сообщалось о том, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск. Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

О персоне: Валентин Манько

Валентин Манько - это украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления штурмовых подразделений (Штурмовых войск) ВСУ. Герой Украины (2024).

Родился 29 января 1981 года в селе Григорьевка (ныне - Бунчужное), Днепропетровской области. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольно ушел на фронт, командовал подразделением в составе ДУК "Правый сектор", а затем создал собственный добровольческий отряд.

В дальнейшем Манько стал командиром 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который отличился на фронтах Донецкой и Харьковской областей. В 2025 году назначен начальником вновь созданного Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Известен как инициатор развития штурмовых войск - нового рода сил, специализирующихся на прорыве обороны противника и ведении ближних боев.

Награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в боях против российских оккупантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе Покровск Десантно-штурмовые войска
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:29Украина
Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:23Война
Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:08Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Последние новости

14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орех

14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

Реклама
13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

13:24

Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФВидео

13:10

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:09

Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

12:44

Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

12:40

Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

12:17

Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

12:15

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские ударыФото

12:07

Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

12:03

Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцыВидео

Реклама
11:48

Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

11:47

Как по-украински называется "безымянный" палец - ответ мало кто знаетВидео

11:42

Как эффективно прочистить трубы: простое средство, которое работает лучше любых химикатов

11:19

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папыЭксклюзив

11:07

Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

10:59

Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую областьФото

10:55

Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

10:21

"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

10:15

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

10:10

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

09:53

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:30

Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

09:25

"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

09:24

Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песнюВидео

09:20

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

09:00

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

Реклама
08:46

Почему Украине очень нужны Томагавки?мнение

08:33

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным и тот просил его завершить войну в УкраинеВидео

08:26

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Шпионский скандал в Германии: AfD подозревают в передаче военных тайн Кремлю

07:35

Массированная атака дронов по России: горят ГРЭС и нефтезавод, закрыты аэропорты

06:52

Зарево видно издалека: в Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе

06:11

Притягивают молнию и беду: какие деревья не стоит сажать возле дома

06:10

Почему Трамп проиграл выборы в Нью-Йоркемнение

05:26

Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

05:00

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять