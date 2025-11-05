Решение по Покровску принято: 'Флеш' раскрыл позицию руководства Украины

Бескрестнов призвал не нагнетать из-за ситуации в Покровске.

Покровск будут держать до последнего / Коллаж: Главред, фото: скриншот карты deepstatemap.live, 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

Ключевые тезисы "Флеша":

Украинское руководство решило удерживать как можно дольше Покровско-Мирноградский район

Оккупация Покровска даст врагу выгодные позиции для БПЛА

В случае необходимости привлекут все резервы ВСУ

Украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА. Об этом сообщил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы", - написал "Флеш". видео дня

По словам "Флеша", удержание этих территорий имеет критическое значение с военной точки зрения, ведь Покровск расположен на высотах, которые открывают практически ровную территорию вглубь Днепропетровской области. Захват города позволит врагу вести наблюдение и применять БПЛА на значительные дистанции.

"Политические решения я не обсуждаю, хватает и без меня экспертов. Безусловно, такие решения не были бы приняты, если бы военное руководство не видело возможностей этого делать. Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизней людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя. Фактически, Силы обороны и так совершили подвиг, удерживая Покровское направление год. И пехота, и артиллерия, и, конечно, СБС", - отметил Бескрестнов.

Также "Флеш" обратился к гражданам с просьбой не нагнетать. Он пояснил, что украинские защитники постоянно контактируют с близкими и читают новости и сообщения в соцсетях, а панические публикации ослабляют их моральное состояние.

"Поэтому прошу, не нагнетайте обстановку. Солдату сложно морально воевать, когда звучит "все пропало", "все окружены", а на картах серой зоной обозначают то, где ты уверенно держишь оборону", - подчеркнул Бескрестнов.

Покровск / Инфографика: Главред

Какова цель наступления на Покровск - мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что направление Покровск-Мирноград стало одним из приоритетных для Кремля. По его словам, российские войска перебрасывают на этот рубеж подразделения и технику, одновременно снижая активность на Харьковщине и Сумщине.

Селезнев пояснил, что главная цель противника - захватить Покровск и Мирноград, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск. Он отметил, что ситуация на направлении остается чрезвычайно напряженной, поскольку россияне усиливают давление и пытаются перерезать украинские логистические коридоры.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска прорвались на окраины Покровска и пытаются окружить украинские подразделения. По словам военных, 80% города уже под контролем врага, а в Мирнограде украинские бойцы фактически окружены.

Однако в Генштабе ВСУ заявили, что украинские Силы обороны продолжают держать оборону в Покровско-Мирноградской агломерации, окружения подразделений нет. Украинские войска блокируют противника в городе, проводят ударно-поисковые действия и укрепляют фланги обороны.

Кроме этого, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

