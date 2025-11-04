Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

Боец ожидал эвакуации 33 дня после тяжелого ранения и наложения турникета.

ГУР показало успешную эвакуацию бойца из оккупированного города / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело беспрецедентную спасательную операцию с применением наземного роботизированного комплекса (НРК).

Благодаря технологиям удалось эвакуировать украинского военнослужащего из населенного пункта, находящегося под контролем российских войск. Соответствующий пост разведчики обнародовали в своем Telegram.

33 дня ожидания и 7 попыток спасения

Раненый боец более месяца ждал эвакуации после наложения турникета. Несмотря на шесть неудачных миссий, седьмая завершилась успешно - и стала примером слаженности, выносливости и инноваций.

Вызовы:

Общая длина пути - 64 км, из которых 37 км робот преодолевал с поврежденным колесом.

Продолжительность операции - почти 6 часов.

Средняя скорость НРК - 13 км/ч.

Во время движения робот подорвался на противопехотной мине, но не остановился.

На обратном пути по нему был сброшен боеприпас с вражеского дрона, однако бронированная капсула защитила раненого.

После успешной эвакуации военному оказали медицинскую помощь. Сейчас он проходит следующий этап лечения, и его жизни ничего не угрожает.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

