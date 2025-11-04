Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

О чем идет речь:
- Украинского военного эвакуировали с оккупированной территории с помощью наземного робота
- Робот выдержал мину и атаку дрона
- После 33 дней ожидания боец получил медицинскую помощь, его состояние стабильное
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело беспрецедентную спасательную операцию с применением наземного роботизированного комплекса (НРК).
Благодаря технологиям удалось эвакуировать украинского военнослужащего из населенного пункта, находящегося под контролем российских войск. Соответствующий пост разведчики обнародовали в своем Telegram.
33 дня ожидания и 7 попыток спасения
Раненый боец более месяца ждал эвакуации после наложения турникета. Несмотря на шесть неудачных миссий, седьмая завершилась успешно - и стала примером слаженности, выносливости и инноваций.
Вызовы:
- Общая длина пути - 64 км, из которых 37 км робот преодолевал с поврежденным колесом.
- Продолжительность операции - почти 6 часов.
- Средняя скорость НРК - 13 км/ч.
- Во время движения робот подорвался на противопехотной мине, но не остановился.
- На обратном пути по нему был сброшен боеприпас с вражеского дрона, однако бронированная капсула защитила раненого.
После успешной эвакуации военному оказали медицинскую помощь. Сейчас он проходит следующий этап лечения, и его жизни ничего не угрожает.
Операции ГУР в тылу противника - последние новости
Напомним, Главред писал, что в результате действий представителей ГУР в Ленинградской области России на железнодорожном участке между станциями "Строганово" и "Мшинская" произошел взрыв пути, в результате которого сошел с рельсов локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз.
Накануне также стало известно, что украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Ранее также в результате спецоперации ГУР МО Украины был выведен из строя важнейший военный объект страны-агрессора России - нефтепродуктопровод "Кольцевой".
