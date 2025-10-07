Укр
Эшелон "снесло" с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ

Юрий Берендий
7 октября 2025, 17:38
Украинская разведка сообщила об успешной диверсионной операции в результате которой было остановлено движение поездов на направлении Санкт-Петербург - Псков.
Эшелон 'снесло' с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ
ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • В Ленинградской области РФ произошел взрыв на участке железной дороги
  • В результате инцидента с рельсов сошел эшелон с военным грузом

Утром 7 октября в Ленинградской области России на железнодорожном участке между станциями "Строганово" и "Мшинская" произошел взрыв пути, в результате которого сошел с рельсов локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР МОУ.

"Вследствие успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков", - сообщил источник в ГУР.

В российской железной дороге заявили, что движение на этом перегоне приостановлено по "техническим причинам", а грузовые и пассажирские поезда курсируют в обход с задержками на несколько часов.

По данным из открытых источников, на месте работают специальные службы, которые расчищают пути от опрокинутых вагонов. Фото и видео с места инцидента пока отсутствуют, поскольку в районе аварии отключен интернет, а территорию контролируют российские правоохранители.

Такие операции, по данным разведки, ослабляют логистические и военные возможности РФ, ведь железная дорога является ключевым звеном в снабжении российской армии и одним из главных источников финансирования войны.

Какова цель операций и ударов по объектам в глубине РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина вывела из строя примерно 17% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России. Если ВСУ уничтожат около половины НПЗ в европейской части РФ, это сильно ударит по поставкам нефти, экономике и способности России вести боевые действия. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

При этом он отметил, что определить именно тот "критический" процент разрушений, который бы вызвал внутреннее недовольство и заставил российские элиты идти на уступки, сложно. Загородний подчеркнул, что пока у власти остается Владимир Путин, рассчитывать на реальные уступки от Кремля не стоит.

По его мнению, главная задача Украины - разрушать тыл противника, дезорганизовать работу Москвы и поражать нефтегазовую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным дальнейшие наступательные действия РФ.

"Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета", - сказал эксперт.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 октября в России прогремели мощные взрывы. На этот раз более чем в 2000 километрах от украинской границы, в городе Тюмень. Это установило новый рекорд дальности удара. По данным Defense Express, в результате атаки поврежден местный нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, взрывы прогремели и в Белгороде, после чего в городе пропало электроснабжение.

В ночь на 4 октября Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам на территории России, сообщил Генштаб ВСУ. В частности, было поражено предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

война в Украине ГУР
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

