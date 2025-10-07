В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В Киеве уверяют, что ракеты "Томагавк" дадут Украине возможность атаковать военные цели в глубине территории РФ.

https://glavred.info/world/v-ssha-boyatsya-chto-ukraina-vyydet-iz-polya-kontrolya-esli-dadut-ey-tomagavki-axios-10704566.html Ссылка скопирована

"Томагавки" могут заставить Путина сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

"Томагавки" могут заставить Путина сесть за стол переговоров

В Киеве не знают, какое именно решение принял Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "принял решение" о продаже ракет большой дальности "Томагавк" странам НАТО для их поставки для Украины. В то же время, как сообщил источник Axios, близкий к украинскому правительству, представители администрации американского лидера обеспокоены относительно того, смогут ли США контролировать использование этих ракет Украиной после их приобретения странами НАТО.

Известно, что в Киеве уверяют, что ракеты "Томагавк" дадут Украине возможность атаковать военные цели в глубине территории РФ и помогут сдержать российского диктатора Владимира Путина, а также заставят его сесть за стол переговоров.

видео дня

"Я практически принял решение", - подчеркнул Трамп, когда у него спросили, принял ли он решение о поставках этих ракет.

В то же время он добавил, что хочет знать, что украинцы планируют делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

"Куда они их отправляют, я думаю, я должен буду задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации", - отметил президент США.

В свою очередь украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, говорят, что не знают, какое именно решение принял Трамп.

Известно, что Путин заявил, что поставки ракет "Томагавк" Украине станет "совершенно новым, качественно новым этапом эскалации".

По его словам, Украина не сможет использовать ракеты без прямого участия США, в результате чего произойдет прямая конфронтация между Америкой и Россией, что уничтожит любой позитивный прогресс в отношениях между странами.

Инфографика: Главред

Могут ли украинские самолеты использовать ракеты "Tomahawk" - мнение эксперта

Как писал Главред, несколько боевых самолетов Воздушных сил Украины теоретически могут носить и запускать американские крылатые ракеты Tomahawk, если их передадут, заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии для Телеграфа.

Он пояснил, что по грузоподъемности такие ракеты под силу нести как истребителю F-16, так и бомбардировщику Су-24, однако стандартные версии этих самолетов не имеют интеграции для запуска Tomahawk. В то же время украинские инженеры уже имеют опыт адаптации советских машин (в частности Су-24) под западные ракеты - например, Storm Shadow.

"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", - пояснил Романенко.

Передача "Томагавков" Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Во время брифинга 6 октября в Белом доме Трамп отметил, что уже "почти принял решение", однако перед этим хочет получить ответы на несколько вопросов, в частности относительно планов использования этих ракет украинской стороной.

По словам народного депутата Егора Чернева, Соединенные Штаты могут передать Украине ограниченное количество ракет "Томагавк", но их применение сразу не будет разрешено.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, комментируя возможность передачи Украине Tomahawk, отметил, что изменение риторики Дональда Трампа в отношении России произошло слишком быстро, чтобы можно было говорить о реальном повороте в его политике.

Другие новости:

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред