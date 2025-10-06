Укр
Читать на украинском
Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причину

Алексей Тесля
6 октября 2025, 11:55
Переход в риторике президента США Дональда Трампа по отношению к РФ произошел молниеносно, говорит Борис Бондарев.
Важными являются количество и системность поставок ракет Tomahawk
Появился прогноз передачи Украине ракет Tomahawk / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важное из заявлений Бондарева:

  • Переход в риторике Трампа по отношению к РФ произошел молниеносно
  • Заявления о передаче Украине Tomahawk вызывают сомнения

Бывший российский дипломат Борис Бондарев прокомментировал вероятность передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, переход в риторике президента США Дональда Трампа по отношению к РФ произошел молниеносно, что мешает увидеть за ним реальную смену стратегии.

"Ее и не было, собственно, менять-то особо нечего. И пока не видно, чтобы она появилась. На мой взгляд, все эти заявления вроде: "Мы сейчас поставим Tomahawk" — вызывают сомнения. Я, например, сомневаюсь, что они действительно их поставят. Это больше похоже на такой прием: "Давай, Владимир, соглашайся, останавливай войну, а то мы сейчас что-то устроим". Но что именно? Похоже, они и сами до конца не понимают", - отметил эксперт.

По его мнению, пока не просматривается реализация заявлений вашингтонской администрации о наращивании поставок оружия Украине в случае отказа Кремля от мирного урегулирования.

"Москва это прекрасно видит и думает: "Ну, хорошо, у вас есть Tomahawk". Но это ведь не супероружие. Это крылатая ракета большой дальности, но ей уже сто лет в обед. Это не новое вооружение Она хорошо проявила себя в Югославии, Ираке, то есть стран, у которых нет систем ПВО. У России с ПВО тоже, прямо скажем, не очень хорошо, но все-таки что-то есть", - указал российский дипломат.

Он считает, что в ходе активного применения такие ракеты – это расходный материал, их нужно поставлять десятками и сотнями, и запускать не по одной, а все сразу.

"То, что Трамп заявил якобы о снятии всех ограничений на удары вглубь территории России, тоже выглядит непонятно. Эти ограничения были сняты или нет? Какие именно ограничения имелись в виду — тоже неясно", - уверен он.

ракета Tomahawk инфографика
/ Инфографика: Главред

Собеседник также напомнил о том, что у Украины уже есть собственные возможности — беспилотники, дальнобойные ракеты.

"Но в целом здесь много слов и мало понимания того, что происходит. Мне кажется, пока рано говорить о том, что американцы резко изменили свою стратегию или даже подход к этой войне. На словах — да, риторика жестче, но как долго это продлится?", - добавил Бондарев.

Смотрите видео - интервью Бориса Бондарева:

Tomahawk для Украины: СМИ о позиции Вашингтона

Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk — тех же, что ранее применялись в ударах по целям в Иране. Как сообщает The Washington Post, такие ракеты обладают дальностью, позволяющей достичь целей в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

Напомним, ранее Владимир Зеленский разнес Белый дом за слив информации о Tomahawk в прессу. По словам главы государства, инцидент показал, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.

Позже Зеленский заявил, что появление сведений о Tomahawk в американской прессе – сигнал о нерешительности партнеров. Ситуация продемонстрировала неготовность США предоставить Украине такие ракеты.

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Томагавк Переговоры о прекращении огня Борис Бондарев
