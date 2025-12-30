Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

Гаэль Монфис раскрыл разговор, который состоялся между ним и Скай перед его отъездом.

Элина Свитолина муж - Гаэль Монфис показал милое фото с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Гаэль Монфис отправился играть свой последний в профессиональной карьере теннисный сезон

В путь его провожала трехлетняя дочь

Первого октября французский теннисист Гаэль Монфис сообщил о начале завершения карьеры профессионального спортсмена. На днях для него начался его "последний танец" - финальный сезон.

Это событие вызвало у Монфиса смешанные чувства, преодолеть которые ему помогла детская непосредственность его трехлетней дочери Скай от украинской теннисистки Элины Свитолиной. Чтобы папа не грустил, девочка предложила ему переодеться в супергероев.

"Последний сезон. Сегодня я начинаю свой последний теннисный сезон. Огромная глава в моей жизни. Перед моим отъездом дочь сказала мне: "Папа, а давай наденем маски и станем супергероями?". Она со своей маской Человека-паука, я со своей маской Черной Пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому что через ее глаза мы можем вместе смотреть миру в лицо. Я уезжаю с этой невидимой маской на сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью. Последний сезон. Ради нее. Ради себя. Ради всего, что дал мне теннис", - написал муж Свитолиной и опубликовал милое фото с дочерью. Элина в комментариях не смогла сдержать слез, и выразила свои эмоции к Гаэлю и Скай эмодзи красного сердца.

Элина Свитолина муж - Гаэль Монфис показал милое фото с дочерью / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

