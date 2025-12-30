Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

Кратко:
- Гаэль Монфис отправился играть свой последний в профессиональной карьере теннисный сезон
- В путь его провожала трехлетняя дочь
Первого октября французский теннисист Гаэль Монфис сообщил о начале завершения карьеры профессионального спортсмена. На днях для него начался его "последний танец" - финальный сезон.
Это событие вызвало у Монфиса смешанные чувства, преодолеть которые ему помогла детская непосредственность его трехлетней дочери Скай от украинской теннисистки Элины Свитолиной. Чтобы папа не грустил, девочка предложила ему переодеться в супергероев.
"Последний сезон. Сегодня я начинаю свой последний теннисный сезон. Огромная глава в моей жизни. Перед моим отъездом дочь сказала мне: "Папа, а давай наденем маски и станем супергероями?". Она со своей маской Человека-паука, я со своей маской Черной Пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому что через ее глаза мы можем вместе смотреть миру в лицо. Я уезжаю с этой невидимой маской на сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью. Последний сезон. Ради нее. Ради себя. Ради всего, что дал мне теннис", - написал муж Свитолиной и опубликовал милое фото с дочерью. Элина в комментариях не смогла сдержать слез, и выразила свои эмоции к Гаэлю и Скай эмодзи красного сердца.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами". Во время благотворительного спецэфира танцору и шоумену припомнили его побег из Украины.
Также украинский комик и звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин объявил о мобилизации в ВСУ. Ему потребовалось три попытки, чтобы встать на защиту Украины.
Читайте также:
- "В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении
- Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом
- 40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред