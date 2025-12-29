"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

Дональд Трамп заявил о том, что он выяснит обстоятельства насчет "атаки" резиденции Владимира Путина.

Дональд Трамп оценил жалобы Владимира Путина по поводу "атаки" на его резиденцию / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

Трамп оценил информацию о якобы атаке Украины на резиденцию Путина

Президент США не исключает, что попытки удара по резиденции Путина возможно не было

Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее впервые услышал о якобы атаке Украины на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина.

При этом американский лидер также заявил о том, что он "выяснит обстоятельства". Об этом он заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я на самом деле только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", - заявил он журналистам.

Позже он сказал, что Путин проинформировал его о якобы атаке во время телефонного разговора в понедельник.

"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело быть агрессивным, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", - сказал Трамп.

Смотрите видео - Трамп об "атаке" на резиденцию Путина

Добавим, что чуть позже президент США согласился с мнением о том, что, возможно, попытки удара по резиденции Путина не было.

"Возможно, нападения и не было. Но президент Путин сегодня утром сказал мне, что было", - добавил Трамп.

Смотрите видео - Трамп не исключает, что Украина не наносила удар:

Новые угрозы РФ: что известно

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.

Он также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Ранее Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы. Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин пожаловался США на атаку украинских дронов. Путин рассказал Трампу о вероятной атаке беспилотников на резиденцию.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

