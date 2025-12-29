Укр
Читать на украинском
"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 21:54
Дональд Трамп заявил о том, что он выяснит обстоятельства насчет "атаки" резиденции Владимира Путина.
Дональд Трамп оценил жалобы Владимира Путина по поводу "атаки" на его резиденцию / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

  • Трамп оценил информацию о якобы атаке Украины на резиденцию Путина
  • Президент США не исключает, что попытки удара по резиденции Путина возможно не было

Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее впервые услышал о якобы атаке Украины на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина.

При этом американский лидер также заявил о том, что он "выяснит обстоятельства". Об этом он заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я на самом деле только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", - заявил он журналистам.

Позже он сказал, что Путин проинформировал его о якобы атаке во время телефонного разговора в понедельник.

"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело быть агрессивным, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", - сказал Трамп.

Добавим, что чуть позже президент США согласился с мнением о том, что, возможно, попытки удара по резиденции Путина не было.

"Возможно, нападения и не было. Но президент Путин сегодня утром сказал мне, что было", - добавил Трамп.

Новые угрозы РФ: что известно

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.

Он также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Ранее Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы. Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин пожаловался США на атаку украинских дронов. Путин рассказал Трампу о вероятной атаке беспилотников на резиденцию.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

11:43

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границыВидео

11:37

Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

