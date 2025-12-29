"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"

Главное:
- Трамп оценил информацию о якобы атаке Украины на резиденцию Путина
- Президент США не исключает, что попытки удара по резиденции Путина возможно не было
Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее впервые услышал о якобы атаке Украины на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина.
При этом американский лидер также заявил о том, что он "выяснит обстоятельства". Об этом он заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я на самом деле только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", - заявил он журналистам.
Позже он сказал, что Путин проинформировал его о якобы атаке во время телефонного разговора в понедельник.
"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело быть агрессивным, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", - сказал Трамп.
Смотрите видео - Трамп об "атаке" на резиденцию Путина
Добавим, что чуть позже президент США согласился с мнением о том, что, возможно, попытки удара по резиденции Путина не было.
"Возможно, нападения и не было. Но президент Путин сегодня утром сказал мне, что было", - добавил Трамп.
Смотрите видео - Трамп не исключает, что Украина не наносила удар:
Новые угрозы РФ: что известно
Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.
Он также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".
Ранее Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы. Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин пожаловался США на атаку украинских дронов. Путин рассказал Трампу о вероятной атаке беспилотников на резиденцию.
Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
Читайте также:
- Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину
- В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал наступления цель РФ для атаки
- Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред