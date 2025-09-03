Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

Кратко:
- Под удар дронов попала Киевщина
- В Вышгороде упали обломки БПЛА
- Обошлось без пострадавших
В ночь на 3 сентября страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.
Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, обломки беспилотника упали между многоэтажками в Вышгороде. В результате удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.
На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительным дынным, обошлось без пострадавших.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.
Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.
Кроме того, из-за российского обстрела поврежденая железнодорожная инфраструктура Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.
В ночь на 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.
