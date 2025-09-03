Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

Анна Ярославская
3 сентября 2025, 07:02
261
В результате удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.
Атака дронов, дроны, ПВО
Дроны атаковали Киевщину, работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • Под удар дронов попала Киевщина
  • В Вышгороде упали обломки БПЛА
  • Обошлось без пострадавших

В ночь на 3 сентября страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, обломки беспилотника упали между многоэтажками в Вышгороде. В результате удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.

видео дня

На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительным дынным, обошлось без пострадавших.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.

Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Кроме того, из-за российского обстрела поврежденая железнодорожная инфраструктура Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.

В ночь на 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны Киевская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговора

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговора

07:59Мир
Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

07:02Война
Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без света

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без света

06:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

Последние новости

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

Реклама
03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

02:27

Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

01:30

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

01:24

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

00:43

Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

02 сентября, вторник
23:57

Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

23:56

Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

23:36

Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

23:33

Трамп заговорил об "интересных вещах" после разговора с Путиным

22:36

"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу ПарубияВидео

22:25

Усик контролирует все пояса, но есть нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

Реклама
22:18

Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатовВидео

22:02

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

21:43

Вымышленная реальность убийцы Парубия как симптом временимнение

21:26

Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

21:18

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

20:56

Где может быть подписана сделка о прекращении огня с Россией - Мерц назвал город

20:47

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

20:35

"Бальзам" для чеснока: копеечный раствор, чтобы он не гнил и дал хороший урожайВидео

20:09

Родила в 22 и оставила родителям: Алина Гросу раскрыла правду о младшем брате

19:58

Простодушный пес устроил переполох посреди ночи и умилил Сеть неожиданной реакциейВидео

19:53

Взрывы в Киеве: РФ атакует столицу дронами, есть угроза массированного ракетного удара

19:21

"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

19:06

Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

18:53

Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

18:52

Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

18:44

Зеленый свет не означает "езжай": автоинструктор предупредил о неочевидной ошибкеВидео

18:42

В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

18:39

"Начнется социальный взрыв, военных не остановить": названо условие бунтов в РФ

18:18

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:05

"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

Реклама
18:02

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

18:01

Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

17:56

Картофель категорически нельзя хранить с одним овощем: в чем фатальная ошибкаВидео

17:55

Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФВидео

17:45

Запасы уже на минимуме: цена на важный продукт резко возрастет в конце 2025-го

17:44

В каком возрасте люди самые несчастные и самые счастливые - исследование ученых удивит

17:16

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:00

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

16:59

Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживатьВидео

16:25

"Великая китайская стена" по-украински - где находится самый длинный в мире домВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять