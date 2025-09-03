Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

https://glavred.info/war/rossiya-atakuet-dronami-ukrainu-v-krupnyh-gorodah-razdayutsya-vzryvy-rabotaet-pvo-10694876.html Ссылка скопирована

В ночь на 3 сентября Россия снова атаковала Украину дронами. По данным Telegram-канала Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.

Оккупанты атаковали Луцк, сообщил городской голова Игорь Полищук. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах, не стоять у окон и не выходить на улицу, чтобы избежать травм от гильз, которые разлетаются во время сбивания вражеских БпЛА.

"Гильзы от крупнокалиберных пулеметов могут лететь с большой скоростью и угрожать жизни и здоровью", - пояснил Полищук. видео дня

По его данным, в 00:17 враг нацелил БПЛА на город: "Прошу быть в безопасном месте". Уже в 00:42 он добавил, что в Луцке работает противовоздушная оборона, которая сбивает вражеские дроны.

В Ровно прогремела серия взрывов, сообщают журналисты Общественного. По данным телеграмм-канала городского головы Александра Третьяка, силы ПВО города активно отражают атаку.

"Над городом Ровно громко. Наши силы сбивают воздушные вражеские цели", - говорится в сообщении.

В Киеве также были слышны взрывы и работа мобильных огневых групп в центральной части города. По данным Киевской городской военной администрации, атака ударных дронов на столицу продолжается.

"На подлете к Киеву еще есть воздушные цели. Возможна работа ПВО", - сообщили в КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в Деснянском районе зафиксировано падение беспилотника.

"Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место", - написал он.

