РФ массированно ударила по двум областным центрам Украины, есть погибшие: подробности

Оккупанты осуществили массированную атаку ракетами и "Шахедами". Десятки людей ранены, среди них есть дети.

РФ массированно ударила по двум областным центрам Украины/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Запорожской области

Кратко:

РФ в ночь на 30 августа массированно атаковала Украину ракетами и дронами

Один человек погиб, многие люди ранены

Под наибольший удар попали Запорожье и Днепр

Российские оккупанты в ночь на субботу, 30 августа, совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

В результате атаки один человек погиб, много людей пострадали.

Запорожье

В результате удара по Запорожью один человек погиб и 22 человека получили ранения, среди раненых трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет. Восемь человек госпитализированы, среди них - двое детей. Количество пострадавших в результате атаки может увеличиться, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг атаковал Запорожье "Шахедами" и ракетами.

14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Они отключены от электро- и газоснабжения.

В ГСЧС сообщили, что спасатели потушили ряд пожаров после массированного удара по Запорожью.

"По состоянию на 7:00 30 августа спасатели ликвидировали пожары в квартирах двух пятиэтажных жилых домов на площади 230 кв. м. Также потушили возгорание пяти жилых домов, станции технического обслуживания и кафе - всего на площади 550 кв. м", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в Запорожье попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов.

Днепр и Днепропетровская область

Также глава Днепропетровской области Сергей Лысак отмечал, что ночью область была под массированной атакой, раздавались взрывы.

Он отметил, что есть попадания в Днепре и Павлограде, и добавил, что информация о последствиях уточняется.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В Киеве было попадание в многоэтажку, один подъезд рухнул. В результате этого погибли 23 человека, среди них - четверо детей. Самой младшей девочке было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родственниками. Аварийно-спасательные работы завершены 29 августа.

Позже появились первые имена и фото погибших в Киеве 28 августа. В результате атаки на Киев погибли 23 человека: 19 взрослых и четверо детей.

Об ударном дроне: Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

