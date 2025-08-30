'Воспринимается как серьезная проблема': Буданов - о военных учениях в Беларуси

Волна нагнетания почти усиливаться перед 12 сентября.

https://glavred.info/war/vosprinimaetsya-kak-sereznaya-problema-budanov-o-voennyh-ucheniyah-v-belarusi-10693910.html Ссылка скопирована

Скоро будет волна информационного обострения / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram-канал "ПУЛ первого"

В ближайшие недели может произойти бешеная волна информационного обострения. Это будет связано с российско-белорусскими учениями "Запад-2025". Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, цитирует "Новости.LIVE".

Волна нагнетания будет усиливаться уже около 12 сентября. 90% вбросов будут российскими.

"Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, это тоже надо понимать... Это тоже надо помнить нам всем хорошо. И будет нагнетаться истерия", - пояснил глава украинской разведки.

видео дня

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Россияне будут разыгрывать элементы будущей войны за пределами Украины. Прежде всего речь идет о странах Балтии. Они попадут под серьезное давление.

"То есть там же же говорят об Украине только в контексте, что это может нести угрозу. А в основном они (россияне - 24 Канал) прямо говорят, что вот мы у границ балтийских стран, здесь сейчас развернем (военных - 24 Канал) и все увидят нашу силу. В том-то и есть проблема, что здесь уже началась когнитивная функция, начала работать. Никто не воспринимает эти маневры как маневры, их воспринимает как какую-то серьезную проблему", - резюмировал Буданов.

Военные учения России и Беларуси - новости по теме:

Как сообщал Главред, в Государственной пограничной службе Украины ранее заявили, что в сентябре угроза из Беларуси будет расти на фоне российско-белорусских учений. Пока что на границе скопления вражеских войск не фиксируется.

Беларусь не собирается делать никаких шагов против Украины, Лукашенко против, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Но нужно сохранять бдительность, чтобы избежать неожиданностей.

В Беларуси появилась техника с загадочными знаками в виде квадратов, что указывает на передвижение там российских военных. В ЦПД при СНБО отметили, что военных угроз Украине пока нет.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред