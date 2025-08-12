Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

Основное:
- РФ и Беларусь проведут совместные военные учения
- Лукашенко не хочет вступать в войну
- ГУР следят за ситуацией в Беларуси
Беларусь хочет сохранить отношения с западными странами, поэтому Минск ни в коем случае не хочет быть вовлеченными в войну. Лукашенко пытается придерживаться такой позиции. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Суспільному".
По его словам, Лукашенко не хочет, чтобы военные учения с РФ ухудшали именно отношение к Беларуси, несмотря на то, что Минск - основной союзник Российской Федерации.
Скибицкий отметил, что учения "Запад-2025" существенно отличаются от масштабных тренировок 2017 года или маневров перед вторжением России в Украину в 2022-м.
"Сейчас идет плановая подготовка к [военным] учениям. Мы ее отслеживаем, знаем все этапы, понимаем, какие перемещения войск будут происходить и в какие сроки. Ничего необычного пока нет. Уровень угрозы, который связан с этими учениями, довольно-таки низкий", - отметил он.
Замначальника ГУР подчеркнул, что у России по состоянию на сегодня нет свободных резервов, чтобы перебросить большую группировку для участия в этом учении: "Все войска сейчас на фронте в войне против Украины".
Наступательные операции РФ - новости по теме
Недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что страна-агрессор Россия и дружественная ей Беларусь время от времени проводят совместные учения, такие как "Запад-2025", "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" или "Эшелон-2025". На них армии двух стран отрабатывают в первую очередь наступательные действия.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях - Запорожское, Покровское и Новопавловское. Захватчики перебрасывают дополнительные силы.
Как писал Главред, заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин сообщил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.
О персоне: Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
