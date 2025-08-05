Наступление в приоритете: обозреватель объяснил цель военных учений возле Украины

Коваленко рассказал, что именно отрабатывают российские и белорусские войска во время учений.

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Что будут отрабатывать оккупанты и белорусские войска / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, МО Беларуси

Что сказал Коваленко:

Во время военных учений РФ и Беларусь отрабатывают больше наступательных действий

В программе обучения есть десантирование с воздуха

Страна-агрессор Россия и дружественная ей Беларусь время от времени проводят совместные учения, такие как "Запад-2025", "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" или "Эшелон-2025". На них армии двух стран отрабатывают в первую очередь наступательные действия.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вместе с россиянами белорусская армия работает над комплексом действий оборонительного и наступательного характера, но последний имеет более весомое значение.

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Армия Беларуси / Инфографика: Главред

"Если ты отрабатываешь оборону, можешь отрабатывать еще и защиту флангов, а, прорывая оборону противника и расширяя фланги, в определенный момент переходишь в оборону. Россия комбинирует", - пояснил он.

Коваленко заметил, что во время новых обучат военные будут отрабатывать и десантирование с воздуха, хотя оно не вообще не оправдывает, как показала практика с начала полномасштабного вторжения РФ.

"За весь период полномасштабного вторжения в Украину было только два успешных десантирования российских оккупантов: в Новой Каховке и Гостомеле (хотя здесь у россиян были сверхбольшие потери, поэтому успех под вопросом)", - отметил обозреватель.

Тем не менее, Россия и Беларусь настроены отработать все сценарии обороны и нападения, чтобы их можно было использовать в случае вторжения, или же при обороне так называемой буферной зоны.

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Напомним, Главред писал, что президент Украины предупредил о потенциальной угрозе от летних учений российских войск в Беларуси. Однако пока ситуация на границе остается контролируемой и без изменений.

Накануне также в ГПСУ отметили, что анализируя активную фазу этих учений, можно сделать вывод, что угроза для Украины в этот период будет расти.

Ранее сообщалось, что в рамках российско-белорусских учений вблизи границы с Украиной может быть совершена атака страны-агрессора России с белорусской территории, как это произошло в 2022 году.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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