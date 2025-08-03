В Беларуси появилась техника с загадочными знаками: есть ли угроза для Украины

Военные имели красные ленты на рукавах, подобные тем, что используют российские оккупанты в Украине.

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В Гомеле заметили бронетехнику, похожую на российскую / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

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В Гомеле заметили бронетранспортеры с противодронными "мангалами"

Командиры БТР имели красные ленты, подобные тем, что используют россияне

В ЦПД говорят, что реальной военной угрозы из Беларуси нет

В белорусском городе Гомель заметили бронетранспортеры, часть которых была оборудована противодронными "мангалами". При этом на технике были нанесены неизвестные тактические знаки красного цвета в виде квадратов. Об этом сообщил белорусский канал BelVarta.

"БТР с красными квадратами на городских улицах! Получена крайне тревожная информация из Гомеля. Вчера, 2 августа, прямо на городских улицах были замечены БТРы, часть из которых оснащена противодронными дугами кустарного производства", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным источника, в Гомеле 2 августа на улицах появились БТРы с красными квадратами, которые ранее нигде не фиксировались. Кроме того, командиры этих боевых машин имели на рукавах красные ленты - такие же используют подразделения российских оккупантов в Украине.

"Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми неизвестными целями. Появление такой техники, да еще и с кустарными модификациями, в большом городе, а не на полигоне является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к каким-то серьезным действиям", - отметили в канале.

Смотрите видео техники с красными знаками в Гомеле:

Техника с неизвестными символами в Беларуси / Фото: скриншот

Комментарий ЦПД

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины относятся к этой информации скептически. Руководитель Центра Андрей Коваленко заявил, что сейчас реальной военной угрозы со стороны Беларуси нет.

"Враг использует тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против нас. На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда нет сейчас", - подчеркнул он.

Наступление из Беларуси - новости по теме

Как сообщал Главред, украинские пограничники не фиксируют скопления вражеских войск на границе с Беларусью. Направление остается потенциально угрожающим. Угроза возрастет в сентябре из-за совместных российско-белорусских военных учений.

Также представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси нет сформированных ударных группировок, которые угрожали бы Украине. Однако опасность провокаций сохраняется.

Кроме этого, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Беларусь пока не планирует шагов против Украины, а Лукашенко категорически против этого.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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