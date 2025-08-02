Угроза нового наступления из Беларуси: Буданов раскрыл вероятность атаки

Ситуация вокруг Александра Лукашенко остаётся сложной и требует пристального внимания, предупредил Кирилл Буданов.

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Может ли произойти новое наступление с территории Беларуси / Коллаж: Главред, фото: 115 ОМБр ТРО, Олег Некало

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В Беларуси ситуация может измениться — как это уже происходило в 2022 году

Ситуация вокруг Лукашенко остаётся сложной и требует пристального внимания

На данный момент Беларусь не собирается предпринимать никаких шагов в отношении Украины, и диктатор Александр Лукашенко категорически против подобных действий, заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В интервью журналисту Наталье Мосейчук он допустил, что ситуация может измениться — как это уже происходило в 2022 году.

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В связи с этим глава украинской военной разведки подчеркнул: украинцам важно сохранять бдительность, чтобы избежать неожиданностей.

"Мы должны быть сильными и готовы ко всему. Только от нас зависит, станут ли какие-то события для нас сюрпризом", — отметил он.

В целом, по словам главы разведки, ситуация вокруг Лукашенко остаётся сложной и требует пристального внимания.

/ Инфографика: Главред

Напомним, в Беларуси ранее проходили военные учения возле украинской границы под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. Учения включали прием военнообязанных, восстановление навыков командного состава и подготовку военных к выполнению задач вместе с инженерными подразделениями.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных Сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако на данный момент эти силы не представляют угрозы для Украины.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск в Курской области в феврале.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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