Читать на украинском
Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

Руслан Иваненко
12 августа 2025, 20:53
ВСУ перебрасывают дополнительные силы на восток, чтобы остановить дальнейшее продвижение врага и не допустить окружения стратегических городов.
Украинские военные сдерживают врага на Донетчине, укрепляя позиции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Читайте в материале:

  • Как прорыв повлияет на оборону и логистику Украины
  • Почему ВСУ срочно перебрасывают войска на восток
  • Что говорят военные эксперты о рисках для фронта

Российский прорыв на восточном фронте Украины вызвал беспокойство в Киеве накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Это усиливает предположение, что Кремль может требовать от Украины дополнительных уступок в мирных переговорах.

Оценка Financial Times и ситуация в районе Покровска

Financial Times проанализировали ситуацию на фронте, собрав мнения экспертов и последние заявления украинского военного командования. По информации издания, российские войска продвинулись почти на 15 км по узкому коридору в Донецкой области, практически окружив Покровск. Это создает угрозу перерезания дороги, соединяющей Доброполье с Краматорском, что позволит врагу обходить украинские оборонительные позиции.

В издании подчеркивают, что этот прорыв является одним из самых значительных успехов России за последний год. Также отмечается, что США оказывают давление на Украину с целью достижения мирного соглашения, что вызывает опасения у Владимира Зеленского относительно возможного использования Путиным этой встречи для усиления военных позиций.

"Ситуация довольно хаотичная: враг продвигается вглубь нашей территории, обнаружив бреши в обороне, а затем укрепляет свои позиции и собирает силы для новых наступлений", - говорится в заявлении украинского мониторингового проекта DeepState.

Командование оперативно-стратегической группировки "Днепр" опровергло информацию о прорыве, отметив, что враг прорвался только за первую линию обороны.

В Генеральном штабе ВСУ также не подтвердили прорыв, но сообщили, что по приказу главнокомандующего Александра Сирского на Добропольское и Покровское направления перебрасываются дополнительные силы.

Ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях

По информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении враг совершил 25 попыток продвинуться в районах Попового Яра, Владимировки, Колодязов, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также в направлениях Родинского и Луча. Впрочем, силы обороны уже отбили 24 атаки, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и устойчивости наших подразделений.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону 13 раз в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.

Сейчас четыре боевых столкновения продолжаются, что указывает на интенсивность боевых действий и напряженность ситуации на этом направлении. В общем, эти данные свидетельствуют об активности противника, но и об эффективности украинской обороны.

Ситуация на Донбассе - новости по теме

Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении остается сложной и динамичной. Несколько дней назад 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" занял определенную полосу обороны. Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне прорвали фронт в Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны не выйдут из Донбасса, ведь это незаконно оккупированные территории Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Доброполье Фронт Бои в Донецкой области
Реклама

Популярное

Последние новости

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

