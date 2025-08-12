Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

Читайте в материале:
- Как прорыв повлияет на оборону и логистику Украины
- Почему ВСУ срочно перебрасывают войска на восток
- Что говорят военные эксперты о рисках для фронта
Российский прорыв на восточном фронте Украины вызвал беспокойство в Киеве накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Это усиливает предположение, что Кремль может требовать от Украины дополнительных уступок в мирных переговорах.
Оценка Financial Times и ситуация в районе Покровска
Financial Times проанализировали ситуацию на фронте, собрав мнения экспертов и последние заявления украинского военного командования. По информации издания, российские войска продвинулись почти на 15 км по узкому коридору в Донецкой области, практически окружив Покровск. Это создает угрозу перерезания дороги, соединяющей Доброполье с Краматорском, что позволит врагу обходить украинские оборонительные позиции.
В издании подчеркивают, что этот прорыв является одним из самых значительных успехов России за последний год. Также отмечается, что США оказывают давление на Украину с целью достижения мирного соглашения, что вызывает опасения у Владимира Зеленского относительно возможного использования Путиным этой встречи для усиления военных позиций.
"Ситуация довольно хаотичная: враг продвигается вглубь нашей территории, обнаружив бреши в обороне, а затем укрепляет свои позиции и собирает силы для новых наступлений", - говорится в заявлении украинского мониторингового проекта DeepState.
Командование оперативно-стратегической группировки "Днепр" опровергло информацию о прорыве, отметив, что враг прорвался только за первую линию обороны.
В Генеральном штабе ВСУ также не подтвердили прорыв, но сообщили, что по приказу главнокомандующего Александра Сирского на Добропольское и Покровское направления перебрасываются дополнительные силы.
Ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях
По информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении враг совершил 25 попыток продвинуться в районах Попового Яра, Владимировки, Колодязов, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также в направлениях Родинского и Луча. Впрочем, силы обороны уже отбили 24 атаки, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и устойчивости наших подразделений.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону 13 раз в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.
Сейчас четыре боевых столкновения продолжаются, что указывает на интенсивность боевых действий и напряженность ситуации на этом направлении. В общем, эти данные свидетельствуют об активности противника, но и об эффективности украинской обороны.
Ситуация на Донбассе - новости по теме
Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении остается сложной и динамичной. Несколько дней назад 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" занял определенную полосу обороны. Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне прорвали фронт в Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны не выйдут из Донбасса, ведь это незаконно оккупированные территории Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
