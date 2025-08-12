Три города в большой опасности, Азов занял полосу обороны: что происходит на Донбассе

Новости с фронта рассказали в Нацгвардии. А Богдан Мирошников заявил, что ситуация приближается к тому, что Покровск и Мирноград уже нельзя будет спасти.

На Покровском направлении корпус "Азов" занял полосу обороны / Коллаж: Главред, фото: t.me/ngu_war_for_peace, deepstatemap

Вы узнаете:

Что происходит на Покровском направлении

Как оценивают ситуацию на фронте Мирошников и Кротевич

Ситуация на Покровском направлении остается сложной и динамичной. Несколько дней назад 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" занял определенную полосу обороны. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

"Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

По словам источников Украинской правды, речь идет об одном из самых тяжелых участков фронта на Покровском направлении – наступлении в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.

Покровск на карте / deepstatemap

Ситуация приближается к критической - Мирошников

Тем временем военный обозреватель Богдан Мирошников в ночь на 12 августа заявил о хаосе в управлении в связи с передачей зон ответственности от ОТУ к корпусам.

"Потому что некоторые не могут договориться о закреплении за корпусами приданных подразделений, не могут договориться о конкретных пределах зон ответственности и еще много бюрократических моментов. И часто приданные подразделения выполняют задания от командования двух корпусов. А враг бьет уже в стыки корпусов, и оба корпуса бросаются "тушить пожар" одновременно. А ресурсы не резиновые, и оккупанты охотно этим пользуется. Вот это и произошло на покровско-добропольском направлении. Оккупант ударил в стык корпусов. И теперь у нас есть вот такие "результаты", - написал Мирошников в Telegram.

Военный обозреватель добавил, что проблемы оперативно-тактического характера "вылезают" северо-восточнее города. Тем временем "все были заняты ликвидацией ДРГ в Покровске", хотя по факту это "малые пехотные группы врага, которые под четкое сопровождение дронов успешно инфильтрировались в глубину наших порядков".

"А когда этих малых групп – несколько десятков, они могут и 10-15 км проползти таким же образом. Пропустить их – это одно дело, а выбить оттуда – это кровь, пот, жизнь и здоровье наших бойцов. И истощение резервов. Поэтому даже если этот прорыв на стыке корпусов в сторону Доброполья и Дружковки будет локализован и удастся хоть немного подвинуть окупантов - знайте, что за этим стоят наши потери", - отметил.

Покровск / Инфографика: Главред

По словам Мирошникова, оперативно-тактическая ситуация на Покровском направлении постепенно приближается к тому, что "Покровск и Мирноград уже нельзя будет спасти".

"Пока ситуация таковой до сих пор не является. Еще не наступил тот критический момент. Но к сожалению, все идет к тому, на данный момент", - написал он в Telegram.

Мирошников уверен, что спасти агломерацию возможно.

"Но и не лобовыми штурмами это делается, попытки которых с нашей стороны уже имели место! Враг к этому адаптировался уже давно. Передаю огромный "привет" тем, кто стачивает самые лучшие подразделения в бессмысленных лобовых атаках", - подчеркнул он.

О персоне: Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

Кротевич заявил о катастрофе на линии Покровск — Константиновка

Покровск и Мирноград находятся на грани окружения, а Константиновка — в полуокружении. Нынешняя ситуация не возникла внезапно, а развивалась в течение длительного времени - еще с прошлого года. Об этом 11 августа заявил бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

В соцсети X он обратился к президенту Зеленскому.

"Господин Президент, я искренне не знаю, что именно Вам докладывают, но информирую: на линии Покровск — Константиновка без преувеличения полная [катастрофа] (неценз.- ред.). И эта катастрофа нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем", — написал он.

По словам Кротевича, армия РФ продолжает продвижение в сторону Краматорска и Дружковки, а "линии боевого соприкосновения как постоянной линии фактически не существует".

Военный связывает ситуацию с "потерей резервов, массовым раздроблением подразделений по всей линии фронта, отчетами о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределением мобилизационного ресурса "кумовьям" и абсолютным отсутствием стратегического и даже оперативного видения у части военного руководства".

Он также раскритиковал новые назначения командиров: "Те командования, которые сейчас назначают (или уже назначили), чтобы "исправить неисправимое", скорее всего, обвинят в той катастрофе, которая уже происходит".

"Тавр" подчеркнул, что как офицер действует по принципам чести:

"Я офицер, и у меня есть понятие достоинства. Моя совесть чиста. Доклад закончил. Все офицеры, которые приняли "правила игры" — я не знаю, что вам сказать. Я вас не понимаю", — резюмировал Кротевич.

О персоне: Богдан Кротевич Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") — украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени. Кротевич родился 26 марта 1993 в городе Измаил, Одесская область. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Симферополь, Крым. Учился в Симферопольской школе искусств. Окончил факультет судоведения Киевской государственной академии водного транспорта. Принимал участие в Революции Достоинства в составе Правого Сектора. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 — начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки. После полномасшабного оссийского вторжения в Украину в 2022 феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен из "Азовстали". 21 сентября 2022 года освобожден из российского плена. По состоянию на осень 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов". С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов". Награды: орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;

нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III ступеней.

Что говорят в Генштабу ВСУ

В сводке Генштаба утром 12 августа сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лысовка, Зверевое, Орехово, Дачное.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 107 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 106 единиц автомобильной и одну единицу специально.

Ситуация на Покровском направлении / facebook.com/GeneralStaff.ua/posts

Бои за Покровск - последние новости

Как писал Главред, в конце июля военный эксперт Иван Ступак заявил, что в ближайшие два месяца Покровск Донецкой области может стать эпицентром боев. Тут самая плохая ситуация на фронте. Если она станет критической, Силам обороны придется рассматривать вопрос о выходе из города.

Также Ступак заявил: если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

В начале августа бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор Россия собрала на Покровском направлении более 110 тысяч захватчиков. Значительное количество живой силы позволяет врагу продвигаться.

Другие новости:

