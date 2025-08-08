РФ сжимает полукольцо вокруг Покровска: генерал предупредил о тяжелой ситуации

Романенко рассказал, что сейчас россияне уничтожают все, что движется в районе города.

Генерал рассказал о ситуации вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

РФ собрала более 110 тысяч захватчиков возле Покровска

Враг продолжает перебрасывать резервы на "горячее" направление

Украина может улучшить свое положение, но есть условия

Страна-агрессор Россия на Покровском направлении собрала более 110 тысяч захватчиков. Значительное количество живой силы позволяет врагу продвигаться. Об этом рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV.

По его словам, россияне уже накопили запасы дронов и перебросили дополнительных операторов для их применения.

"И фактически в самом Покровске и вокруг они уничтожают все, что движется. И такая ситуация в городе", - сказал Романенко.

Он добавил, что армии Путина удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск. Таким образом, у украинских защитников остается все меньше возможностей для удачного снабжения ресурсов.

Генерал заверил, что ситуация остается очень тяжелой. Ее можно изменить только путем усиления украинских частей и подразделений личным составом. Также ситуацию можно улучшить, если ВСУ будут иметь возможность и ресурсы, чтобы поражать силы врага.

"Вокруг агломерации кольцо сужается и идут дальше по охвату. Когда-то было полукольцо, а сейчас это устье охвата уменьшается. Со всеми последствиями для защитников, которые находятся в городе", - добавил Романенко.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в Покровске Донецкой области ситуация остается крайне напряженной. Он подчеркнул, что враг постоянно меняет тактику, наращивает силы и применяет бронетехнику, но Вооруженные силы Украины удерживают позиции.

Как писал Главред, командование РФ поставило задачу своим войскам выйти на южные окраины Покровска уже до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Недавно военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что в случае, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

