РФ сжимает полукольцо вокруг Покровска: генерал предупредил о тяжелой ситуации

Основное:
- РФ собрала более 110 тысяч захватчиков возле Покровска
- Враг продолжает перебрасывать резервы на "горячее" направление
- Украина может улучшить свое положение, но есть условия
Страна-агрессор Россия на Покровском направлении собрала более 110 тысяч захватчиков. Значительное количество живой силы позволяет врагу продвигаться. Об этом рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Radio NV.
По его словам, россияне уже накопили запасы дронов и перебросили дополнительных операторов для их применения.
"И фактически в самом Покровске и вокруг они уничтожают все, что движется. И такая ситуация в городе", - сказал Романенко.
Он добавил, что армии Путина удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск. Таким образом, у украинских защитников остается все меньше возможностей для удачного снабжения ресурсов.
Генерал заверил, что ситуация остается очень тяжелой. Ее можно изменить только путем усиления украинских частей и подразделений личным составом. Также ситуацию можно улучшить, если ВСУ будут иметь возможность и ресурсы, чтобы поражать силы врага.
"Вокруг агломерации кольцо сужается и идут дальше по охвату. Когда-то было полукольцо, а сейчас это устье охвата уменьшается. Со всеми последствиями для защитников, которые находятся в городе", - добавил Романенко.
Ситуация на Покровском направлении - новости по теме
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в Покровске Донецкой области ситуация остается крайне напряженной. Он подчеркнул, что враг постоянно меняет тактику, наращивает силы и применяет бронетехнику, но Вооруженные силы Украины удерживают позиции.
Как писал Главред, командование РФ поставило задачу своим войскам выйти на южные окраины Покровска уже до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.
Недавно военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что в случае, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.
Читайте также:
- "Август будет адским": военный рассказал о ситуации на фронте
- Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить
- Два города в опасности: в ISW предупредили, куда планируют прорваться оккупанты
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред