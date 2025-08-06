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"Кошмарят": офицер сообщил, что РФ перебросила под Покровск элитное подразделение

Анна Косик
6 августа 2025, 12:15
1978
На Покровском направлении оккупанты пытаются прорваться за счет большого количества личного состава и дронов.
Дрон, армия РФ, Покровское направление
Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с DeepState, Википедия

Что сообщил военный:

  • Элитные операторы дронов начали запугивать мирное население Донетчины
  • Под Покровском ВСУ уничтожают большое количество оккупантов

Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Теперь оккупанты используют там элитное подразделение "Рубикон", которое отвечает за координацию масштабных атаки беспилотников.

Об этом сообщил Армия TV старший офицер отделения 138-го центра специального назначения ВСП с позывным "Каспер". По его словам, оккупанты из этого подразделения не только атакуют украинские позиции, но и сеют панику среди мирного населения.

видео дня

Попытки армии страны-агрессора России штурмовать сам город Покровск не утихают. Массы пехоты и "облака дронов" в режиме нон-стоп атакуют украинских защитников, которые уничтожают их еще на подступах к самому городу и на флангах.

"Пытаются сейчас перерезать нам логистику. Они очень подкованы под fpv-дроны. Залетают очень далеко и кошмарят. Что мы видим - они кошмарят и мирное население. Они даже не разбираются, какие цели. Их основная задача - сеять панику", - пояснил офицер.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что информация о якобы окружении украинских защитников в Покровске не соответствует действительности. ВСУ продолжают удерживать рубежи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Напомним, Главред писал, что ситуация вокруг Покровска остается напряженной. Если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

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Об источнике: 138-й центр специального назначения

138-й центр специального назначения - подразделение специального назначения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, пишет Википедия.

С апреля 2014 года участвует в российско-украинской войне. Во время российского вторжения в конце февраля 2022 года личный состав Центра сыграл важную роль в отражении попытки захвата аэродрома 40-й бригады тактической авиации и штаба воздушного командования "Центр".

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