Враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области: отключены 2,5 тыс абонентов

Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры в Измаильском районе.

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Враг атаковал Измаильский район Одесской области / коллаж: Главред, фото: Иллюстративное фото с сайта armyinform

Кратко:

В настоящее время проводятся работы по выпуску газа из системы

Огнем уничтожено производственное оборудование

В ночь на среду, 6 августа, оккупанты атаковали Измаильский район (Одесская обл.) ударными беспилотниками, повреждена газовая инфраструктура. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры", - написал он. видео дня

Начальник ОВА сообщил, что на месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали пожарные. В настоящее время проводятся работы по выпуску газа из системы.

"Огнем уничтожено производственное оборудование. Вследствие повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов", - написал Кипер.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают все уполномоченные службы.

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Как писал Главред, в ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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