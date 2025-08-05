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"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

Руслана Заклинская
5 августа 2025, 23:49
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Россияне проводят наступательные действия северо-восточнее Покровска, чтобы перерезать логистику украинских войск.
'Находят только свою смерть': Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске
ВСУ держат рубежи в Покровске несмотря на штурмы РФ / Коллаж: Главред, фото: 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Главное:

  • Окружения ВСУ в Покровске нет
  • Силы обороны сдерживают РФ вокруг Покровско-Мирноградской агломерации
  • РФ пытается перерезать логистику ВСУ северо-восточнее Покровска

Информация о якобы окружении украинских защитников в Покровске не соответствует действительности. ВСУ продолжают удерживать рубежи в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района", - говорится в сообщении.

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На фоне боевых действий появилась ложная информация о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. В Генштабе отметили, что эта информация абсолютно не соответствует действительности.

По данным Генштаба, противник ведет наступательные действия северо-восточнее Покровска, пытаясь перерезать логистические пути снабжения украинских подразделений. Но даже несмотря на массированные штурмы и численное преимущество, россияне не достигают никакого стратегического успеха.

"Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командованием Вооруженных Сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - добавили в Генштабе.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Чем обернется потеря Покровска для Украины

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Фабрики новостей отметил, что ситуация в районе Покровска остается крайне напряженной, поскольку именно этот город сейчас является приоритетом для российских оккупантов. По его словам, потеря Покровска станет стратегическим поражением для Украины, ведь откроет оккупантам прямой путь к Краматорску и Славянску.

Эксперт также обратил внимание на то, что город фактически сжимают в полукольцо, а расстояние между флангами вражеских войск уменьшается. Так называемая "горловина" на карте вокруг Покровска уже составляет менее 15 км.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Покровском направлении российские войска пытаются избегать прямых боев из-за значительных потерь. Пресс-офицер НГУ Максим Бакулин рассказал, что качество пополнения личного состава у врага остается низким.

Также оккупанты активизировали наступательные действия на Лиманском направлении. По словам военных, ситуация там остается очень сложной.

Кроме этого, на Покровском направлении РФ сосредоточила больше всего около 100 тыс. человек, а на Новопавловском - более 60 тыс., сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что бои за Часов Яр продолжаются почти год, и несмотря на заявления РФ, город под украинским контролем.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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