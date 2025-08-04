РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что задумал враг

Россияне хотят захватить еще один украинский населенный пункт, но ВСУ делают все возможное, чтобы этого не произошло.

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Федоров рассказал о ситуации на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Враг перебрасывает новые подразделения на Запорожское направление

Россияне хотят захватить поселок Каменское

Российские оккупанты пытаются прорваться к населенному пункту Каменское, что в Запорожской области. Враг для реализации захватнических целей перебрасывает новые подготовленные подразделения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на заявления российской стороны, о том, что они захватили Каменское - не соответствуют действительности.

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"На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там ежедневно продолжаются бои, есть вражеские потери. Наши военные делают все возможное, чтобы вытеснить врага из населенного пункта", - отметил Федоров.

В то же время, по его словам, ситуация осложняется тем, что Россия перебрасывает в Каменское новые силы разного уровня подготовки.

Что происходит в Каменском

Днем ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что армия страны-агрессора России не захватила Каменское, что в Запорожской области, а лишь уничтожила позиции ВСУ в середине населенного пункта.

Как объяснил спикер, населенный пункт был разделен на две части рекой. На одном берегу находились Силы обороны Украины, другой берег - под контролем оккупантов. Но вражеские удары авиацией и артиллерией разрушили позиции защитников. Поэтому воинам пришлось отойти на окраины. Однако, по состоянию на 3 августа ВСУ пытались отбить утраченные позиции.

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Кроме того, оккупанты пытались прорвать границу в Харьковской области на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка". Однако, бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию.

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин рассказал, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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