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РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

Марина Фурман
5 августа 2025, 20:45
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Наибольшее количество россиян сосредоточено на Покровском направлении.
армия РФ
Трегубов рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • РФ собрала на Покровском направлении 100 тысяч захватчиков
  • Враг все еще стремится взять под контроль Часов Яр, чтобы выйти на крупные города
  • Россияне заявления о захвате населенных пунктов делают без каких-либо оснований

На Покровском направлении страна-агрессор Россия сосредоточила наибольшее количество оккупационных войск - около 100 тысяч человек, а на Новопавловском - более 60 тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Больше всего вообще россиян на Покровском направлении - 100 000. На Новопавловском последний раз проверяли - было более 60 000", - сообщил Трегубов.

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Рассказывая о ситуации возле Часового Яра, он напомнил, что бои за этот город продолжаются уже почти год. Несмотря на заявления оккупантов, противнику до сих пор не удалось взять его под контроль.

"История в том, что россиянам надо пройти за этот город, чтобы дальше развивать наступление в сторону Константиновки, в сторону Славянска, Краматорска и так далее. Пройти они не смогли, украинцы удерживают позиции в городе, контроля россиян над городом нет", - сообщил Трегубов.

Он также добавил, что заявления о захвате населенных пунктов враг делает без каких-либо оснований, россияне просто придумывают такую информацию.

"Откуда россияне взяли эти свои заявления о якобы контроле над городом, я не знаю. Здесь уже россияне просто прибегают к выдумыванию с нуля. То есть, не просто к преувеличению, а просто, ну, вот сегодня им захотелось сказать, что какой-то город взят. Вот сегодня они "взяли" там Часов Яр, в феврале они вроде бы "брали" Торецк. Ну, та же самая история", - отметил Трегубов.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Летнее наступление России - о чем предупреждал Жданов

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о ситуации вокруг летнего наступления армии страны-агрессора РФ в Украине. В интервью Главреду он согласился с утверждением о том, что Силам обороны Украины будет непросто сдерживать атаки оккупантов, как минимум, до сентября.

В то же время Жданов убежден, что диктатор РФ Владимир Путин не будет считаться с потерями пехоты, и российские войска будут делать все возможное, чтобы выполнить приказы Кремля до сентября - даже ценой больших жертв.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, как писал Главред, в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Позже военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, что в случае, если Украина потеряет Покровск, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Накануне стало известно, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

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О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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