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Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

Руслан Иваненко
5 августа 2025, 01:10
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Оккупанты усиливают давление не только на границе, но и на Купянском и Лиманском направлениях.
ВСУ, Армия РФ, Война, Фронт
Силы обороны фиксируют признаки подготовки врага к более масштабным наступательным действиям / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Враг активизировался вдоль всей границы области
  • ВСУ остановили попытку прорыва в районе Гоптовки

Российские войска усилили активность вдоль всей государственной границы Харьковской области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По его словам, утром украинским военным удалось остановить попытку продвижения врага в районе Гоптовки.

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"Противник увеличивает активность по всей границе Харьковщины со [страной-агрессором Россией] и не совсем понятно, то ли они щупают ЛБС (линию боевого соприкосновения, - ред.), или пытаются прорываться с разных участков и потом везде развивать успех, выходя на оперативный масштаб боевых действий на направлении", - пояснил военный.

Обострение не только на границе

Он также отметил, что рост активности врага фиксируется не только вблизи границы, но и на других участках фронта.

"Оккупанты существенно повысили активность в Харьковской области. И касаются эти изменения не только приграничных участков - такая ситуация наблюдается в том числе на Купянском и Лиманском направлениях", - добавил "Алекс".

Тем временем ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении российские оккупационные войска пытаются минимизировать прямые столкновения с украинскими подразделениями, осознавая риски масштабных потерь. Об этом заявил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" Максим Бакулин, комментируя текущую оперативную ситуацию.

По словам военного, противник постоянно несет значительные потери в живой силе, а темпы и качество пополнения личного состава остаются низкими. Профессионально подготовленных военнослужащих, вероятно, переводят в специализированные подразделения - артиллерию, саперные части или операторов БПЛА.

"Если говорить о качестве их пополнения, то оно достаточно низкое. Потому что, скорее всего, тех, кто у них дольше, лучше подготовлен, переместили на должности специалистов... Если говорить о пехоте, которую готовят за месяц, потому что несут большие потери", - пояснил Бакулин.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются прорваться к населенному пункту Каменское, что в Запорожской области. Враг перебрасывает туда новые подготовленные подразделения.

Подполковник Максим Жорин говорил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Кроме того, в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

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Об источнике: УНИАН

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