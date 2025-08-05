Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

Кратко:
- Враг активизировался вдоль всей границы области
- ВСУ остановили попытку прорыва в районе Гоптовки
Российские войска усилили активность вдоль всей государственной границы Харьковской области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс".
По его словам, утром украинским военным удалось остановить попытку продвижения врага в районе Гоптовки.
"Противник увеличивает активность по всей границе Харьковщины со [страной-агрессором Россией] и не совсем понятно, то ли они щупают ЛБС (линию боевого соприкосновения, - ред.), или пытаются прорываться с разных участков и потом везде развивать успех, выходя на оперативный масштаб боевых действий на направлении", - пояснил военный.
Обострение не только на границе
Он также отметил, что рост активности врага фиксируется не только вблизи границы, но и на других участках фронта.
"Оккупанты существенно повысили активность в Харьковской области. И касаются эти изменения не только приграничных участков - такая ситуация наблюдается в том числе на Купянском и Лиманском направлениях", - добавил "Алекс".
Тем временем ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении российские оккупационные войска пытаются минимизировать прямые столкновения с украинскими подразделениями, осознавая риски масштабных потерь. Об этом заявил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" Максим Бакулин, комментируя текущую оперативную ситуацию.
По словам военного, противник постоянно несет значительные потери в живой силе, а темпы и качество пополнения личного состава остаются низкими. Профессионально подготовленных военнослужащих, вероятно, переводят в специализированные подразделения - артиллерию, саперные части или операторов БПЛА.
"Если говорить о качестве их пополнения, то оно достаточно низкое. Потому что, скорее всего, тех, кто у них дольше, лучше подготовлен, переместили на должности специалистов... Если говорить о пехоте, которую готовят за месяц, потому что несут большие потери", - пояснил Бакулин.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, оккупанты пытаются прорваться к населенному пункту Каменское, что в Запорожской области. Враг перебрасывает туда новые подготовленные подразделения.
Подполковник Максим Жорин говорил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.
Кроме того, в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.
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Об источнике: УНИАН
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