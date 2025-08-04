Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

Мария Николишин
4 августа 2025, 21:08
255
Пакет вооружений будет на сумму 500 миллионов евро.
Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине
Военная помощь Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Ключевые тезисы:

  • Нидерланды предоставят военную помощь Украине
  • В пакет войдут комплектующие и ракеты к системам Patriot
  • Сроки поставки военной помощи неизвестны

В понедельник, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине. Об этом он написал в Х.

По его словам, Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасов".

видео дня

Что важно, в пакет помощи вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

"Нидерланды предоставят пакет американских вооружений (включая комплектующие к системам Patriot и ракеты) на сумму 500 миллионов евро. Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии", - подчеркнул он.

В то же время, министр обороны Нидерландов не уточнил деталей и сроков поставки военной помощи.

Зеленский поблагодарил за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Нидерландам за пакет помощи.

По его словам, Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора.

"Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита - только что обсудили это с Премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро - это американское оружие, в частности ракеты для "петриотов". Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей", - написал он.

Президент также добавил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.

"Спасибо Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем с визитом в Украине", - подытожил Зеленский.

Передача систем Patriot Украине

Издание Reuters уже писало, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса большой дальности Patriot. В ближайшие дни Украина сможет получить пусковые установки Patriot, а через два-три месяца - остальные элементы системы.

Важно добавить, что это стало возможным благодаря соглашению Германии с США, по которому Берлин первым получит новейшие системы взамен.

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Военная помощь - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 24 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов.

Также известно, что правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Кроме того, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что международные партнеры Украины обязались в нынешнем году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины.

Читайте также:

О персоне: Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс - нидерландский политик, занимающий должность Министр обороны Нидерландов со 2 июля 2024 года. Член консервативно-либеральной Народной партии за свободу и демократию. Ранее он работал политическим помощником и государственным служащим в нескольких правительственных министерствах, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Нидерланды Владимир Зеленский военная помощь новости Украины война России и Украины ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

21:08Война
Политолог раскрыл "главную миссию" Виткоффа в Москве: чего ожидают в Вашингтоне

Политолог раскрыл "главную миссию" Виткоффа в Москве: чего ожидают в Вашингтоне

20:59Война
Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

20:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

Гороскоп на завтра 5 августа: Тельцам - неожиданности, Водолеям - приятные новости

Гороскоп на завтра 5 августа: Тельцам - неожиданности, Водолеям - приятные новости

Последние новости

21:18

Ошибиться невозможно: один верный признак моментально покажет нитратный арбуз

21:08

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

21:02

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

20:59

Политолог раскрыл "главную миссию" Виткоффа в Москве: чего ожидают в Вашингтоне

20:36

"По-темному": Потап рассказал о своей страшной зависимости

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
20:35

Лаконичнее уже некуда: как выглядят самые короткие фамилии украинцев

20:33

"Чрезвычайно сложно и больно": Денисенко призналась, кто стал инициатором ее развода

20:15

Консервация в банках больше не "взлетит на воздух": поможет секретная добавкаВидео

20:01

Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

Реклама
19:51

За кулисами обороны Покровска: военный раскрыл причину странной тактики РФ

19:47

Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

19:34

У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

19:30

Их ели почти все: в Украине растут "волшебные" грибы, которые светятся в темнотеВидео

19:11

С ИИ, топ-платформой и автономностью: цены и характеристики нового Pixel 10Видео

19:10

Уникальный охотник за "шахедами": что готовят ВСУмнение

18:55

Apple готовит "убийцу" ChatGPT: что скрывает новый поисковик с ИИ

18:31

"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

18:15

Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

18:14

КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронтеФото

18:06

РФ накопит 700 тыс. солдат: на каком направлении Россия хочет пойти в новое наступлениеВидео

Реклама
17:58

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как легко и навсегда отпугнуть грызуновВидео

17:57

"Пусть так и будет": президент Чехии сделал заявление об оккупации территорий Украины

17:50

Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия

17:37

Третий армейский корпус получил 1/8 часть фронта и уже влияет на ход войны - Билецкий

17:04

Атомные подлодки США у России: у Путина спрятали Медведева и сделали заявление

16:54

Противень засияет ослепительной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

16:52

Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет

16:50

Настоящий "вкус" советчины: какой еды на самом деле никогда не существовало в СССРВидео

16:48

РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что задумал враг

16:06

Минус один ЗРК С-300: в Генштабе похвастались точным ударом по оккупантам

15:51

"Путин может еще 5 лет не прожить": какой коварный план он спешит воплотить в жизньВидео

15:43

Остров с дурной славой, где Путин прятался от "уголовки": чем известен ВалаамВидео

15:21

Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает

15:02

Огонь осветил небо: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

14:54

47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

14:43

РФ готовится к новой войне: Коваленко назвал два тревожных сигнала

14:39

Дождей станет больше: украинцев предупредили о сильных осадках в нескольких областях

14:29

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

13:55

Скрести больше не понадобится: пятна на сиденье унитаза исчезнут мгновенноВидео

13:38

СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

Реклама
13:10

Харьковскую область, Северский, Купянский и Краматорский направления фронта посетил глава ГПСУ Дейнеко

13:05

Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: деталиВидео

13:00

"На опасном пределе": кто отказался пускать Максима Галкина в Украину

13:00

Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

12:57

Игра в имитацию: Коваленко сказал, что дадут переговоры и будет ли перемирие

12:46

Где три различия между дедушками: только самый внимательный сможет их заметить

12:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 августа (обновляется)

12:28

Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

12:03

Вишневые, синие и зеленые: почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью

11:45

Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять