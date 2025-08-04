Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

Пакет вооружений будет на сумму 500 миллионов евро.

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Военная помощь Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Ключевые тезисы:

Нидерланды предоставят военную помощь Украине

В пакет войдут комплектующие и ракеты к системам Patriot

Сроки поставки военной помощи неизвестны

В понедельник, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине. Об этом он написал в Х.

По его словам, Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасов".

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Что важно, в пакет помощи вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

"Нидерланды предоставят пакет американских вооружений (включая комплектующие к системам Patriot и ракеты) на сумму 500 миллионов евро. Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии", - подчеркнул он.

В то же время, министр обороны Нидерландов не уточнил деталей и сроков поставки военной помощи.

Зеленский поблагодарил за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Нидерландам за пакет помощи.

По его словам, Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора.

"Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита - только что обсудили это с Премьер-министром Диком Схоофом. Пакет в 500 миллионов евро - это американское оружие, в частности ракеты для "петриотов". Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей", - написал он.

Президент также добавил, что это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.

"Спасибо Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем с визитом в Украине", - подытожил Зеленский.

Передача систем Patriot Украине

Издание Reuters уже писало, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса большой дальности Patriot. В ближайшие дни Украина сможет получить пусковые установки Patriot, а через два-три месяца - остальные элементы системы.

Важно добавить, что это стало возможным благодаря соглашению Германии с США, по которому Берлин первым получит новейшие системы взамен.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Военная помощь - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 24 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов.

Также известно, что правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Кроме того, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что международные партнеры Украины обязались в нынешнем году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины.

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О персоне: Рубен Брекельманс Рубен Брекельманс - нидерландский политик, занимающий должность Министр обороны Нидерландов со 2 июля 2024 года. Член консервативно-либеральной Народной партии за свободу и демократию. Ранее он работал политическим помощником и государственным служащим в нескольких правительственных министерствах, пишет Википедия.

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