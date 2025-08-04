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У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

Руслана Заклинская
4 августа 2025, 19:34обновлено 4 августа, 20:59
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Руководитель ОПУ считает заявление Пескова очередным затягиванием времени и требует конкретики.
У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю
Ермак ответил на условие Путина для встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Кремль заявил о возможности встречи Зеленского и Путина
  • Андрей Ермак считает это заявление Пескова очередным затягиванием времени
  • Украина готова к встрече "хоть сейчас"

Заявление Кремля о возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным является очередным затягиванием времени, ведь в нем отсутствует какая-либо конкретика относительно даты или формата встречи. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров", - подчеркнул он.

видео дня

Ермак подчеркнул, что бесконечные фразы вроде "не исключаем встречу" без конкретной даты и деталей абсолютно неприемлемы.

Руководитель ОПУ поблагодарил президента США Дональда Трампа за последовательность в вопросе завершения войны и за стремление способствовать проведению этой встречи. Также Ермак добавил, что поддержку позиции Украины в этом вопросе выражают и другие партнеры страны.

"Если вопрос только в подготовке - то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас", - добавил политик.

О чем заявил Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время своего традиционного брифинга заявил, что российский диктатор Владимир Путин не исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако это может произойти после проведения необходимой работы на уровне экспертов.

Песков добавил, что продолжается диалог, а США продолжают свои усилия по посредничеству в поисках путей украинского урегулирования. По его словам, эти усилия очень важны, в частности "в контексте тянущегося процесса прямых российско-украинских переговоров".

"Работа продолжается, мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что лучшим для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.

Насколько вероятна встреча Зеленского и Путина

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок не видит предпосылок или перспектив по проведению такой встречи.

"Украина в очередной раз пытается показать Трампу, что Киев для прекращения войны готов контактировать с Москвой как на уровне рабочих групп, так и на высшем политическом уровне. А Россия, в свою очередь, занимается лишь спекуляциями", - написал он в колонке на Главреде.

По словам эксперта, предыдущие раунды переговоров в Турции показали, что Стамбул - это просто организационная и техническая площадка. Заявление главы турецкого МИД Фидана о "принципиальной договоренности по организации саммита лидеров в Турции", по его мнению, является иллюзией.

Возможность встречи Зеленского с Путиным - новости по теме

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказывал сомнения относительно возможности прямых переговоров между Зеленским и кремлевским лидером.

В МИД Украины заявили, что растут шансы на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Кислица рассказал, что тема саммита лидеров поднималась во время первой встречи делегаций в Стамбуле.

Как сообщал Главред, сам же Зеленский сказал, что с российской стороны начали поступать первые позитивные сигналы относительно возможной личной встречи с Владимиром Путиным.

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О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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