У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

Главное:
- Кремль заявил о возможности встречи Зеленского и Путина
- Андрей Ермак считает это заявление Пескова очередным затягиванием времени
- Украина готова к встрече "хоть сейчас"
Заявление Кремля о возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным является очередным затягиванием времени, ведь в нем отсутствует какая-либо конкретика относительно даты или формата встречи. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров", - подчеркнул он.видео дня
Ермак подчеркнул, что бесконечные фразы вроде "не исключаем встречу" без конкретной даты и деталей абсолютно неприемлемы.
Руководитель ОПУ поблагодарил президента США Дональда Трампа за последовательность в вопросе завершения войны и за стремление способствовать проведению этой встречи. Также Ермак добавил, что поддержку позиции Украины в этом вопросе выражают и другие партнеры страны.
"Если вопрос только в подготовке - то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас", - добавил политик.
О чем заявил Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков во время своего традиционного брифинга заявил, что российский диктатор Владимир Путин не исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако это может произойти после проведения необходимой работы на уровне экспертов.
Песков добавил, что продолжается диалог, а США продолжают свои усилия по посредничеству в поисках путей украинского урегулирования. По его словам, эти усилия очень важны, в частности "в контексте тянущегося процесса прямых российско-украинских переговоров".
"Работа продолжается, мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что лучшим для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.
Насколько вероятна встреча Зеленского и Путина
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок не видит предпосылок или перспектив по проведению такой встречи.
"Украина в очередной раз пытается показать Трампу, что Киев для прекращения войны готов контактировать с Москвой как на уровне рабочих групп, так и на высшем политическом уровне. А Россия, в свою очередь, занимается лишь спекуляциями", - написал он в колонке на Главреде.
По словам эксперта, предыдущие раунды переговоров в Турции показали, что Стамбул - это просто организационная и техническая площадка. Заявление главы турецкого МИД Фидана о "принципиальной договоренности по организации саммита лидеров в Турции", по его мнению, является иллюзией.
Возможность встречи Зеленского с Путиным - новости по теме
Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказывал сомнения относительно возможности прямых переговоров между Зеленским и кремлевским лидером.
В МИД Украины заявили, что растут шансы на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Кислица рассказал, что тема саммита лидеров поднималась во время первой встречи делегаций в Стамбуле.
Как сообщал Главред, сам же Зеленский сказал, что с российской стороны начали поступать первые позитивные сигналы относительно возможной личной встречи с Владимиром Путиным.
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О персоне: Андрей Ермак
Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.
Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.
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