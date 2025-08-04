Атомные подлодки США у России: у Путина спрятали Медведева и сделали заявление

Кремль "очень аккуратно" относится к ядерной проблематике, сказал Дмитрий Песков.

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Только Путин формулирует внешнюю политику России - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Кремль "сдал назад" в ядерных угрозах

Песков призвал "аккуратно" относится к риторике о ядерке

В Кремле заявили, что слова Медведева – его личное мнение

Рупор главы Кремля Дмитрий Песков, после того как президент США Дональд Трамп отправил две атомные подлодки к стране-оккупанту России, отмежевал Кремль от заявлений Дмитрия Медведева. Дескать, у заместителя Путина в Совбезе "есть своя позиция", но государственную позицию, формирует только Путин.

"Не хотелось бы это комментировать"

В ходе своего брифинга он вдруг заявил, что американские подлодки, которые Трамп отправил поближе к РФ после "воплей" Медведева – на боевом дежурстве, и "это неизменный процесс".

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"Американские подлодки и так находятся на боевом дежурстве. Это неизменный процесс. Это первое. В общем, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это комментировать", - говорит Песков.

"Все должны быть очень и очень аккуратными с ядерной риторикой"

По словам представителя Кремля, государство которого постоянно угрожает всем ядерным оружием, всем нужно быть аккуратными с подобными заявлениями.

"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина хорошо известна", - добавил Песков и уточнил, что "все должны быть очень и очень аккуратными с ядерной риторикой".

"Так бывает всегда"

Комментируя слова Медведева, спикер Кремля сказал, что в любой стране, мол, есть люди, которые жестко настроены к США.

"В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, очень жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда", - уточнил Дмитрий Песков и подчеркнул, что, мол, главная позиция – Владимира Путина, который формирует внешнюю политику РФ.

У каких стран есть ядерное оружие / Инфографика: Главред

Медведев резко "пропал"

К слову, Telegram-канал Дмитрия Медведева, где он постоянно угрожает "уничтожением" Украине и Западу, а также писал свои "угрозы" в адрес Трампа, молчит с 31 июля.

Причины снижения "боевой активности" Медведева неизвестны.

Реакция Трампа на ядерные угрозы Медведева – что известно:

Как сообщал Главред, на днях Медведев резко отреагировал на слова Трампа о том, что у России теперь есть не 50, а всего 10-12 дней на мир с Украиной. Российский чиновник, который был третьим президентом, пригрозил Соединенным Штатам войной.

Трамп в ответ посоветовал Медведеву "следить за словами". Впрочем, Медведев не уследил за словами, и пригрозил Трампу российским ядерным оружием.

После этого Трамп отправил две атомные подводные лодки ближе к берегам России.

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - объяснил свое решение Дональд Трамп.

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О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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