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Медведев истерично пригрозил Трампу войной из-за нового дедлайна РФ

Руслана Заклинская
28 июля 2025, 21:36
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Медведев обвинил Трампа в "игре в ультиматумы".
Медведев истерично пригрозил Трампу войной из-за нового дедлайна РФ
Медведев резко ответил Трампу на ультиматум / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Кратко:

  • В РФ резко отреагировали на сокращение срока примирения с Украиной
  • Медведев обвинил Трампа в "игре в ультиматумы" и пригрозил войной

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и экс-президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который предложил оставить Владимиру Путину 10-12 дней для достижения мирного соглашения с Украиной. В ответ Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной.

В сообщении, обнародованном в соцсети X, Медведев обвинил Трампа в том, что тот "играет с Россией в ультиматумы". Он призвал Трампа не сравнивать ее с другими странами Ближнего Востока.

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"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10... Ему следует помнить две вещи: 1. Россия - это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!", - написал российский политик.

Медведев не только обвинил Трампа в попытках давления, но и пригрозил, что если тот продолжит помогать Украине, как это делал бывший президент США Джо Байден, то США якобы рискуют оказаться в состоянии прямого военного столкновения с Россией.

Трамп поставил Путину ультиматум - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предупредил Кремль, что Вашингтон может не ждать обещанных 50 дней для введения жестких санкций против России и ее экономических партнеров.

А уже 28 июля Дональд Трамп заявил, что сокращает свой 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении войны, поскольку "уже знает ответ". Он выразил разочарование действиями Путина, в частности ракетными ударами РФ по украинским городам, и установил новый срок - 10-12 дней от 28 июля.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что решение Дональда Трампа сократить срок для завершения войны - это четкий сигнал для Путина, который понимает только силу. Ермак поблагодарил Трампа за твердую позицию и поддержал введение вторичных санкций против России.

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О персоне: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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