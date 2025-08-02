'Будет несколько встреч': Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

Президент США не исключает, что может встретиться с российским диктатором до завершения "дедлайна".

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Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп не исключает варианта, что может встретиться с Путиным до завершения "дедлайна"

По словам Трампа, планируются несколько встреч

Президент США Дональд Трамп не исключает варианта, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться в течение десяти дней до завершения "дедлайна" по урегулированию войны в Украине.

Об этом Трамп сказал во время интервью журналистам.

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Один из представителей СМИ спросил, планирует ли Трамп провести переговоры с российским диктатором Путиным до завершения "дедлайна" в 10 дней, который ранее установил американский президент.

В ответ на этот вопрос президент США не исключил такого варианта, что он может встретиться с Путиным еще до окончания этого "дедлайна".

"Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч", - сказал Трамп.

Ультиматум Трампа Путину - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в США жестко обратились к РФ. Кремль неправильно истолковал терпение Дональда Трампа, сказала Тэмми Брюс.

Также ранее в США объявили о громких планах Трампа - он хочет мирное соглашение до 8 августа. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и страна-оккупант Россия заключили мир до 8 августа. Вашингтон готов принять дополнительные меры для обеспечения мира. Об этом заявил постоянный представитель Штатов в ООН.

Напомним, СМИ объяснили, что стоит за упрямством Путина и почему он игнорирует ультиматум Трампа. Военный эксперт Бреммер объясняет, почему Путин не прекратит агрессию несмотря на огромные потери России.

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