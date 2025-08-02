Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

Что известно:
- РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве
- В результате атаки погибла женщина и две дочери
- Муж женщины и отец девочек воюет на фронте
Российские оккупанты безжалостно ударили фугасной ракетой по многоэтажке в Киеве. В результате атаки только в этом доме погибли почти 30 человек. Ракета в секунде отобрала жизнь почти целой семьи - мамы и двух дочерей. Об этом сообщается на странице в Facebook 13-го лицея Святошинского района Киева.
Они встретили войну в своем доме на Донбассе и были вынуждены бежать из дома в более безопасное место. Семья поселилась в Киеве, надеясь, что здесь их не достанут вражеские войска.
Алина Гуменюк училась в шестом классе, а ее сестра Анастасия - в девятом.
"Эта семья была переселенцами из Донбасса. Они бежали от войны, надеясь найти безопасность, новую жизнь, мир... Но война настигла их здесь. В их квартире - уже тишина. Там, где недавно звучал смех и детские голоса - пустота. Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками. Мы будем помнить их улыбки, добрые сердца, желание жить и учиться. Это боль, которая не имеет границ. Это трагедия, которая останется с нами навсегда. Светлая память. Вечный покой", - написали на странице лицея.
Мария Ананьева была учительницей Алины. Она не может сдержать эмоций, вспоминая девочку и ее семью.
"Трудно найти слова, когда сердце сжимается от боли... Алина была моей ученицей - нежная, тихая, воспитанная девочка с добрыми глазами. Всегда с улыбкой, всегда внимательная, всегда светлая. Невозможно поверить, что ее больше нет... Вместе с сестрой Настей и любящей мамой они стали жертвами жестокой, бесчеловечной войны, которая не щадит даже детей. Это не просто потеря для школы - это рана в душе каждого из нас", - написала она на своей странице в Facebook.
Мама девочек Ирина Гуменюк была кофейным экспертом. Об этом сообщается на странице Fest coffee mission. Она также была судьей на чемпионатах Speciality Coffee Association Ukraine.
"Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и всем, кто знал и ценил Ирину и ее дочерей", - говорится в сообщении.
Известно, что в семье остался жив только муж Ирины и отец девочек. Он защищает нашу страну на фронте.
Удар РФ по Киеву 31 июля - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по столице Украины. Одной из целей стала жилая многоэтажка, куда ракета попала прямо в подъезд девятиэтажного дома. Последствия атаки стали трагическими - десятки жителей погибли или получили ранения.
Из-за российского удара погиб шестилетний мальчик по имени Матвей. Его достали живым, врачи боролись за его жизнь около двух часов, но, к сожалению, сердце ребенка остановилось.
Еще одной жертвой стала патрульная полицейская Лилия Степанчук. Вражеская ракета попала в ее многоэтажку в Святошинском районе. В момент атаки Лилия находилась дома вместе с отцом. К сожалению, оба погибли.
Кроме этого, в результате российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаева, ее два сына (17 и 22 года) и родной брат. Мать Натальи и еще один брат выжили.
Читайте также:
- В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибших
- $50 млрд за два года: сенаторы США требуют предоставить масштабную поддержку Киеву
- Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по Киеву
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред