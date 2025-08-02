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Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

Ангелина Подвысоцкая
2 августа 2025, 03:30
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В результате российской атаки по Киеву погибла Ирина Гуменюк и ее две дочери - Алина и Анастасия.
удар по Киеву, семья Гуменюк
Российская ракета убила в Киеве почти всю семью Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, facebook/Ирина Гуменюк

Что известно:

  • РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве
  • В результате атаки погибла женщина и две дочери
  • Муж женщины и отец девочек воюет на фронте

Российские оккупанты безжалостно ударили фугасной ракетой по многоэтажке в Киеве. В результате атаки только в этом доме погибли почти 30 человек. Ракета в секунде отобрала жизнь почти целой семьи - мамы и двух дочерей. Об этом сообщается на странице в Facebook 13-го лицея Святошинского района Киева.

Они встретили войну в своем доме на Донбассе и были вынуждены бежать из дома в более безопасное место. Семья поселилась в Киеве, надеясь, что здесь их не достанут вражеские войска.

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Алина Гуменюк училась в шестом классе, а ее сестра Анастасия - в девятом.

"Эта семья была переселенцами из Донбасса. Они бежали от войны, надеясь найти безопасность, новую жизнь, мир... Но война настигла их здесь. В их квартире - уже тишина. Там, где недавно звучал смех и детские голоса - пустота. Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками. Мы будем помнить их улыбки, добрые сердца, желание жить и учиться. Это боль, которая не имеет границ. Это трагедия, которая останется с нами навсегда. Светлая память. Вечный покой", - написали на странице лицея.

семья Гуменюк
Российская ракета убила в Киеве почти всю семью Гуменюк / фото: facebook/Ирина Гуменюк

Мария Ананьева была учительницей Алины. Она не может сдержать эмоций, вспоминая девочку и ее семью.

"Трудно найти слова, когда сердце сжимается от боли... Алина была моей ученицей - нежная, тихая, воспитанная девочка с добрыми глазами. Всегда с улыбкой, всегда внимательная, всегда светлая. Невозможно поверить, что ее больше нет... Вместе с сестрой Настей и любящей мамой они стали жертвами жестокой, бесчеловечной войны, которая не щадит даже детей. Это не просто потеря для школы - это рана в душе каждого из нас", - написала она на своей странице в Facebook.

семья Гуменюк
Российская ракета убила в Киеве почти всю семью Гуменюк / фото: facebook/Ирина Гуменюк

Мама девочек Ирина Гуменюк была кофейным экспертом. Об этом сообщается на странице Fest coffee mission. Она также была судьей на чемпионатах Speciality Coffee Association Ukraine.

"Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и всем, кто знал и ценил Ирину и ее дочерей", - говорится в сообщении.

семья Гуменюк
Российская ракета убила в Киеве почти всю семью Гуменюк / фото: facebook/Ирина Гуменюк

Известно, что в семье остался жив только муж Ирины и отец девочек. Он защищает нашу страну на фронте.

семья Гуменюк
Российская ракета убила в Киеве почти всю семью Гуменюк / фото: facebook/Ирина Гуменюк

Удар РФ по Киеву 31 июля - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по столице Украины. Одной из целей стала жилая многоэтажка, куда ракета попала прямо в подъезд девятиэтажного дома. Последствия атаки стали трагическими - десятки жителей погибли или получили ранения.

  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official

Из-за российского удара погиб шестилетний мальчик по имени Матвей. Его достали живым, врачи боролись за его жизнь около двух часов, но, к сожалению, сердце ребенка остановилось.

Еще одной жертвой стала патрульная полицейская Лилия Степанчук. Вражеская ракета попала в ее многоэтажку в Святошинском районе. В момент атаки Лилия находилась дома вместе с отцом. К сожалению, оба погибли.

Кроме этого, в результате российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаева, ее два сына (17 и 22 года) и родной брат. Мать Натальи и еще один брат выжили.

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