$50 млрд за два года: сенаторы США требуют оказать масштабную поддержку Киеву

Законопроект Шахин-Мурковски появился после того, как комитет Сената внес законопроект, предусматривающий военную помощь Украине на сумму 1 миллиард долларов.

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Джинн Шахин и Лиза Мурковски подали проект закона о военной помощи / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, Википедия

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Что предусматривает законопроект о военной помощи Украине

Каковы шансы того, что за документ проголосуют

Двое сенаторов призывают США выделить более 50 млрд долларов помощи Украине в ближайшие два года. В документе говорится не только о военной поддержке, но и об использовании замороженных российских активов.

Как пишет The Hill, в чевтерг документ внесли: Джинн Шахин - сенатор-демократ от штата Гавайи, высокопоставленный член Комитета Сената по международным отношениям и член Комитета по ассигнованиям, а также Лиза Мурковски от Республиканской партии (штат Аляска), член Комитета по ассигнованиям.

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Законопроект предусматривает расходование десятков миллиардов долларов помощи Украине в течение следующих двух лет.

По данным офиса Шахин, общая сумма расходов на законопроект составляет более 50 миллиардов долларов.

Законопроект Шахин-Мурковски появился после того, как комитет Сената внес законопроект о финансировании обороны, предусматривающий военную помощь Украине на сумму 1 миллиард долларов.

Шахин и Мурковски представляют свой законопроект как такой, который предоставляет Трампу дополнительные инструменты, чтобы заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Документом предусматриваются миллиарды долларов прямой военной помощи Украине, но значительная часть финансирования предназначена для инвестирования в военное производство в США. Также будут продолжаться новые способы привлечения средств для оплаты поддержки Киева.

"Этот двухпартийный законопроект — победа для Америки. Он поддерживает нашу оборонно-промышленную базу, американских производителей и рабочих, одновременно обеспечивая американским военным возможность учиться на украинских военных инновациях", - сказала Шахин.

"Предоставляя необходимое финансирование военной и гуманитарной помощи, этот закон гарантирует Украине возможность продолжать сопротивляться незаконной и жестокой войне России. Мы также используем захваченные российские активы для привлечения агрессоров к ответственности, одновременно укрепляя военную готовность Америки, применяя ценный опыт боевых действий, полученный в ходе войны в Украине, и делясь этим опытом с такими важными партнёрами, как Тайвань. Пришло время подтвердить наше лидерство на мировой арене и продемонстрировать непоколебимую поддержку союзников", - добавила Мурковски.

Однако предполагается, что принятие законопроекта натолкнется на большие трудности в контролируемом республиканцами Конгрессе. Как пишут журналисты, администрация уже сократила объёмы иностранной помощи, а её представители и некоторые законодатели-республиканцы регулярно выступают против отправки американских военных и других гуманитарных грузов за рубеж.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как писал Главред, комитет Сената США по вопросам ассигнований утвердил бюджет Министерства обороны на следующий финансовый год, в котором предусмотрено около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины. Общий бюджет Пентагона составит 852 миллиарда долларов, что на 21,7 миллиарда больше первоначального запроса президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов.

В июне в Минобороны Украины заявили, международные партнеры Украины обязались в нынешнем году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины.

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