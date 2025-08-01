Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по Киеву

Российские оккупанты ударили фугасной бомбой по дому, людей не спасло даже правило двух стен.

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Последствия ракетного удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ГСЧС

Что известно:

РФ ударила фугасной ракетой по дому в Киеве

Взрыв прогремел в районе 5-6 этажей

В результате атаки погибли почти 30 человек

Российские оккупанты жестоко ударили ракетой по многоквартирному дому в самом Киеве. Людей не спасло даже правило двух стен. Сверхмощный взрыв унес жизни почти 30-ти человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет Главред.

Ракета попала в дом в районе 5-6 этажей и взорвалась при "входе" в дом. Взрыв был такой силы, что дом горизонтально разделило на две части.

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"Взрыв был настолько сильный, что подняло верхние этажи и опустило нижние. Был такой взрыв вверх-вниз, потом все сложилось. Очень много жертв: и люди, которые находились в комнатах, и люди, которые находились в коридорах и прятались между двумя стенками, к сожалению, в большинстве погибли. 28 человек погибли именно на этой локации, трое детей", - заявил Клименко.

Смотрите видео о ракетном ударе по Киеву:

Последствия ракетного удара по дому в Киеве / фото: скриншот

Марка ракеты еще устанавливается. Двигатель фугасной ракеты был внутри дома. Клименко утверждает, что у людей практически не было шансов выжить. Сейчас уже удалось идентифицировать тела всех погибших, даже тех, кто был в эпицентре взрыва.

Смотрите видео о ракетном ударе по дому в Киеве:

Последствия ракетного удара по дому в Киеве / фото: скриншот

Важно добавить, что мощная взрывная волна смяла припаркованный рядом автомобиль, подняла в воздух и забросила на дерево.

Ракетный удар по Киеву / фото: Telegram

Удар по Киеву 31 июля - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 31 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву. Один из ударов пришелся на жилую многоэтажку: разрушен целый подъезд. Пострадали десятки людей.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара в девятиэтажке погиб шестилетний мальчик Матвей. По данным СМИ, в течение двух часов врачи пытались спасти ребенка, однако им не удалось сотворить чудо.

Выяснилось, что среди пострадавших была девушка по имени Вероника, которая вылетела с девятого этажа дома и чудом осталась живой. Сейчас она находится в больнице.

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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