Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по Киеву

Ангелина Подвысоцкая
1 августа 2025, 17:38
1357
Российские оккупанты ударили фугасной бомбой по дому, людей не спасло даже правило двух стен.
удар по Киеву
Последствия ракетного удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ГСЧС

Что известно:

  • РФ ударила фугасной ракетой по дому в Киеве
  • Взрыв прогремел в районе 5-6 этажей
  • В результате атаки погибли почти 30 человек

Российские оккупанты жестоко ударили ракетой по многоквартирному дому в самом Киеве. Людей не спасло даже правило двух стен. Сверхмощный взрыв унес жизни почти 30-ти человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет Главред.

Ракета попала в дом в районе 5-6 этажей и взорвалась при "входе" в дом. Взрыв был такой силы, что дом горизонтально разделило на две части.

видео дня

"Взрыв был настолько сильный, что подняло верхние этажи и опустило нижние. Был такой взрыв вверх-вниз, потом все сложилось. Очень много жертв: и люди, которые находились в комнатах, и люди, которые находились в коридорах и прятались между двумя стенками, к сожалению, в большинстве погибли. 28 человек погибли именно на этой локации, трое детей", - заявил Клименко.

Смотрите видео о ракетном ударе по Киеву:

ракетный удар по Киеву
Последствия ракетного удара по дому в Киеве / фото: скриншот

Марка ракеты еще устанавливается. Двигатель фугасной ракеты был внутри дома. Клименко утверждает, что у людей практически не было шансов выжить. Сейчас уже удалось идентифицировать тела всех погибших, даже тех, кто был в эпицентре взрыва.

Смотрите видео о ракетном ударе по дому в Киеве:

ракетный удар по Киеву
Последствия ракетного удара по дому в Киеве / фото: скриншот

Важно добавить, что мощная взрывная волна смяла припаркованный рядом автомобиль, подняла в воздух и забросила на дерево.

удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву / фото: Telegram

Удар по Киеву 31 июля - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 31 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву. Один из ударов пришелся на жилую многоэтажку: разрушен целый подъезд. Пострадали десятки людей.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара в девятиэтажке погиб шестилетний мальчик Матвей. По данным СМИ, в течение двух часов врачи пытались спасти ребенка, однако им не удалось сотворить чудо.

  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля
    Ликвидация последствий удара по Киеву 31 июля https://t.me/V_Zelenskiy_official

Выяснилось, что среди пострадавших была девушка по имени Вероника, которая вылетела с девятого этажа дома и чудом осталась живой. Сейчас она находится в больнице.

Читайте также:

О персоне: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине вторжение России ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:17Синоптик
Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

18:57Украина
"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

18:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

Последние новости

19:17

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:10

Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронтемнение

19:06

"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

19:05

Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомыхВидео

18:57

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в Сумах

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
18:46

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погиблиФотоВидео

18:21

В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

18:13

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

18:12

Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

Реклама
18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способыВидео

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

17:08

С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

16:57

"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

16:48

Родился в Одессе, был в базе "Миротворца": звезда сериалов найден мертвым в Москве

16:35

Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповалВидео

Реклама
16:25

Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике автоВидео

15:54

НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

15:40

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братомФото

15:36

Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

15:32

Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способВидео

15:23

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:15

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

14:59

Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

14:57

Культурный отдых в СССР: что делали люди, чтобы убежать от серости будней

14:32

Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

14:32

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

14:16

Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

14:15

Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализаВидео

14:14

Между двумя футболистами есть три различия: удастся ли вам их найти за 27 секунд

14:09

Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки

14:02

"Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против УкраиныВидео

13:54

Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минутВидео

13:48

Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивленыВидео

13:15

Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

13:14

Германия начинает передачу систем Patriot: когда и сколько получит Украина

Реклама
13:09

"Болезненный удар": как санкции США могут повлиять на бизнес в КНР, Индии и БразилииВидео

13:05

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

12:45

Дожди с грозами накроют несколько областей: где будут сильные осадки

12:44

Почему 2 августа нельзя шить и резать: какой церковный праздник

12:20

Тревога по-новому: в одной из областей Украины сирена будет звучать не везде

12:11

"Мелисса психанула": невестка жестко наказала Наташу Королеву после ссоры

11:58

Крупная партия ракет для Украины: Пентагон раскрыл подробности заказа

11:56

Уйдут миллионы: СМИ назвали проблему, возникшую из-за реактивных дронов РФ

11:44

Растрата миллиарда на продуктах для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

11:40

$50 млрд за два года: сенаторы США требуют оказать масштабную поддержку Киеву

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять