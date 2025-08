Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

Главные тезисы ISW:

Заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России, в отношении США являются очередным примером ядерного шантажа со стороны российских властей. Об этом сообщает аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете упоминается совместная пресс-конференция, которая состоялась 1 августа, с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Во время встречи Лукашенко выразил недовольство попытками Дональда Трампа инициировать переговоры с Россией и остановить боевые действия. Он подчеркнул, что Трамп должен действовать взвешенно, не навязывая условия во время войны, особенно когда речь идет о ядерной державе, такой как Россия.

ISW отмечает, что подобные угрозы являются частью информационной тактики Кремля, которую называют "рефлексивным контролем". Ее главная цель - заставить западные правительства принимать решения в пользу Москвы.

Специалисты также обратили внимание, что Кремль регулярно использует встречи с Лукашенко для косвенного намека на ядерную угрозу.

Отдельно указывается, что риторика Медведева, озвученная 31 июля, также является элементом этой тактики.

Аналитики отметили, что Путин сознательно использует экс-президента России, чтобы транслировать радикальные и запугивающие месседжи, которые должны способствовать панике среди западных политических кругов и уменьшить поддержку Украины.

В ISW убеждены, что такие заявления Медведева исключительно часть целенаправленной информационной кампании Кремля.

Как сообщал Главред, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой ультиматум от американского лидера приближает мир к войне с Соединенными Штатами. Кроме того, он угрожал применить советскую автоматическую систему ядерного удара, которую еще называют "Периметр" или "Мертвая рука".

Впоследствии в ответ на угрозы Медведева Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки, ведь, по его словам, слова "очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям".

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - подчеркнул Трамп.

Кстати, не только один Медведев уколол недавно Трампа. Владимир Путин также заявил, что "все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий". Также он отметил, что "чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести подробные разговоры, но не на публике".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.