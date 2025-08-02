Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

Даяна Швец
2 августа 2025, 08:58
416
Кремль использует "бряцание" ядерным оружием для контроля, чтобы заставить Запад принимать выгодные для России решения.
Трамп, Медведев
Какова роль Медведева в пропаганде / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Главные тезисы ISW:

  • Угрозы Дмитрия Медведева являются частью скоординированной Кремлем кампании ядерного шантажа
  • Путин использует его как инструмент для радикальной риторики, чтобы запугать западных лидеров

Заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России, в отношении США являются очередным примером ядерного шантажа со стороны российских властей. Об этом сообщает аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете упоминается совместная пресс-конференция, которая состоялась 1 августа, с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.

видео дня

Во время встречи Лукашенко выразил недовольство попытками Дональда Трампа инициировать переговоры с Россией и остановить боевые действия. Он подчеркнул, что Трамп должен действовать взвешенно, не навязывая условия во время войны, особенно когда речь идет о ядерной державе, такой как Россия.

ISW отмечает, что подобные угрозы являются частью информационной тактики Кремля, которую называют "рефлексивным контролем". Ее главная цель - заставить западные правительства принимать решения в пользу Москвы.

Специалисты также обратили внимание, что Кремль регулярно использует встречи с Лукашенко для косвенного намека на ядерную угрозу.

Отдельно указывается, что риторика Медведева, озвученная 31 июля, также является элементом этой тактики.

Аналитики отметили, что Путин сознательно использует экс-президента России, чтобы транслировать радикальные и запугивающие месседжи, которые должны способствовать панике среди западных политических кругов и уменьшить поддержку Украины.

В ISW убеждены, что такие заявления Медведева исключительно часть целенаправленной информационной кампании Кремля.

"Путин мог бы легко прекратить подобные заявления со стороны Медведева, если бы захотел, особенно учитывая, что Кремль координирует официальные месседжи и полностью контролирует информационное пространство, интернет и СМИ в России", - говорится в отчете ISW.

"Перепалка" Трампа и Медведева - что известно

Как сообщал Главред, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой ультиматум от американского лидера приближает мир к войне с Соединенными Штатами. Кроме того, он угрожал применить советскую автоматическую систему ядерного удара, которую еще называют "Периметр" или "Мертвая рука".

Впоследствии в ответ на угрозы Медведева Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки, ведь, по его словам, слова "очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям".

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - подчеркнул Трамп.

Кстати, не только один Медведев уколол недавно Трампа. Владимир Путин также заявил, что "все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий". Также он отметил, что "чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести подробные разговоры, но не на публике".

Больше интересных новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США ядерная программа Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Медведев война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

09:53Война
"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

09:24Мир
Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

08:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в Киеве

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали Крещатик

Последние новости

10:25

Собаку заметят только остроглазые гении: на загадку есть всего 9 секунд

10:08

Гороскоп на август 2025 для Козерогов: когда подписывать контракт и искать любовьВидео

09:53

Жесты доброй воли: партизаны подтвердили массовое бегство армии РФ с позиций фронта

09:27

Гороскоп на август 2025 для Водолеев: любовь, деньги, новые возможностиВидео

09:24

"Будет несколько встреч": Трамп сказал, когда может увидеться с Путиным

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
08:58

Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада, - ISW

08:10

Российские обстрелы: показательная иллюстрация логики и намерений Путинамнение

08:09

Массированный удар дронов по РФ: горят НПЗ, радиозавод и не только - все деталиВидео

06:10

Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?мнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с лошадью за 39 секунд

05:25

Почему нельзя употреблять слово "виключити": учитель украинского языка объяснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 августа: Овнам - долгожданный звонок, Весам - кража

04:32

Украина может убедить Путина закончить войну: дипломат назвал весомый аргумент

04:00

Готовятся обмены и новый законопроект: Зеленский анонсировал изменения для военнопленных

03:30

Бежали с Донбасса, но пережить войну не смогли: ракета убила почти всю семью в КиевеФото

03:00

Запрещали с детства: что на самом деле означает примета есть с ножа

02:15

"Произошел размен": экс-глава МИД раскрыл детали сделки США по УкраинеВидео

01:33

Поведут за собой миллионы: астрологи назвали ТОП-5 лидеров среди знаков зодиака

01:32

Пауки будут держатся за километр, если держать 3 вещи в ванной комнате

00:59

Гороскоп на август 2025 для Дев: важное решение, тайная симпатия и повышениеВидео

Реклама
00:31

Гороскоп на август 2025 для Львов: прорыв, удача и новые возможности

01 августа, пятница
23:52

Трамп обвалил рубль одним заявлением, дальше будет хуже - Reuters

23:29

Переливал кровь побратиму на передовой: украинец стал лучшим медиком Европы

23:07

Путин внезапно заговорил о конце войны : Фесенко раскрыл "финт" диктатора

22:08

В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

21:58

"Может быть Мелания": эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину

21:46

Трамп приказал задействовать ядерные подводные лодки в ответ на угрозы Медведева

21:32

Многие даже не догадываются: что означают простые символы на обычной духовкеВидео

20:32

И это без пропавших без вести: Трамп назвал потери РФ и Украины

20:24

"Визитка" Киева имела другое название: как в СССР на 15 лет переименовали КрещатикВидео

20:13

Сколько картофеля собирают с одного куста: огородники удивили рекордным урожаемВидео

19:57

До конца года - без мира: как ультиматумы Кремля блокируют переговорымнение

19:45

Лукашенко "наехал" на Зеленского из-за встречи с Путиным и "дал указание" Трампу

19:17

Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

19:10

Бои за Часов Яр: какая ситуация на фронтемнение

19:06

"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

19:05

Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомыхВидео

18:57

Только приехал поезд и раздались взрывы: россияне дважды ударили по вокзалу в СумахФотоВидео

18:46

"У нее нет никого": родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погиблиФотоВидео

18:21

В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

Реклама
18:13

Ультиматум Трампа и нефть от Путина: в Индии сделали заявление

18:12

Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способыВидео

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

17:08

С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять