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"Путин может еще 5 лет не прожить": какой коварный план он спешит воплотить в жизнь

Алёна Воронина
4 августа 2025, 15:51
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Российский диктатор будет ускорять все процессы. Нападение на страны НАТО может произойти уже в начале 2026 года при одном условии.
Путин, армия РФ
Эксперт сказал, когда РФ может напасть на страны НАТО/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, минобороны РФ

Основные тезисы Коваленко:

  • Сам Путин может еще 5 лет не прожить, поэтому будет ускорять все процессы
  • Война с НАТО произойдет гораздо быстрее, чем через пять лет
  • РФ может напасть на страны НАТО даже в начале 2026 года, если начнет готовиться уже завтра

Российский диктатор Владимир Путин может еще пять лет не прожить, поэтому он будет ускорять все процессы, чтобы войти в историю Российской Федерации.

Именно поэтому война страны-агрессора России против НАТО может начаться даже раньше, чем через пять лет. РФ может напасть на страны НАТО даже в начале 2026 года, если подготовка россиян начнется уже завтра.

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Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду. По его словам, Путин осознает, что он не вечен.

"Сам Путин может еще пять лет не прожить, поэтому будет ускорять все процессы. Он - "шизик" с манией, но осознает, что не вечен, сколько бы ни глотал "кремлевские таблетки". Из него не сделают киборга, не пересадят его мозг в машину и не сделают искусственный интеллект - это все фантастика", - отметил эксперт.

Поэтому Путин будет ускорять все процессы, чтобы войти в историю РФ. Коваленко напомнил, что российский диктатор часто сравнивает себя с Петром І, похоже, для него это эталон, который он очень хочет превзойти в увеличении территории России. Поэтому война с НАТО может произойти гораздо быстрее, чем за пять лет.

Что будет указывать на подготовку РФ к вторжению в страны НАТО

"Если на территории Беларуси под видом учений "Запад-2025" соберется 10-15 тысяч российских воинов - это ни о чем, это просто учения. Если там соберется 30 тысяч, это уже будет проблемой, которая должна привлечь внимание. Украина всегда контролирует и пристально следит за тем, что происходит в Беларуси, но это стоит делать и странам Европы", - сказал Коваленко.

Он отметил, что России для проведения полноценной общевойсковой наступательной операции против стран НАТО нужно будет стянуть в Беларусь 150-200-тысячную группировку (перед вторжением в Украину в 2022 году там была 40-тысячная российская группировка), но сделать это будет очень непросто, ведь "Беларусь не резиновая", отметил эксперт.

"Если все это начнется уже завтра, то к концу 2025 года Россия может легко собрать 500 тысяч мобилизованных, которые могут стать ресурсом для компенсации потерь. И до конца этого года россияне, действительно, смогут сконцентрировать 150-200 тысяч воинов в Беларуси. Но это невозможно сделать незаметно. Поэтому когда контингент российских войск в Беларуси начнет превышать 30 тысяч, странам НАТО важно будет не делать "клювиком щелк-клац", а реагировать. Это будет сигналом о подготовке России к большой войне", - сказал Коваленко.

Обозреватель отметил, что стоит следить, чтобы Россия не застала Североатлантический альянс врасплох, когда ее ударная группировка численностью 50-60 тысяч прорвет границу с Литвой и Польшей и направится в Калининградскую область, несмотря на потери, осуществляя масштабный террор против Польши и перекрывая все основные трассы.

"Ведь люди, которые будут убегать на своих авто, будут создавать пробки. Посмотрите на карту Польши и Литвы в районе Сувальского коридора: там ограниченное количество основных трасс, но немало рокадных дорог. Как их можно перекрыть? Открыть артиллерийский огонь по пробкам из гражданских автомобилей - и это заблокирует трассы для военных. Россия может взять трассы под полный огневой контроль использованием "арты" и FPV-дронов и за считанные дни прорваться в Калининградскую область. Поэтому следует быть максимально готовыми к этому", - сказал эксперт.

Когда может произойти вторжение РФ в страны НАТО

Он отметил, что все это может произойти уже в начале 2026 года, если подготовка россиян начнется уже завтра.

"Но, скорее всего, Россия попытается избежать ошибок 2022 года и будет делать ставку на весеннюю или летнюю кампанию, когда будут более благоприятные погодные условия", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

Возможное вторжение РФ в страны НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году - в Польше бьют тревогу. В Польше серьезно воспринимают потенциальную угрозу нападения.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали. Россия развернула масштабную программу подготовки.

Напомним, РФ готовится к новой войне - Коваленко назвал два тревожных сигнала. По словам эксперта, угроза со стороны РФ сохраняется как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине НАТО Владимир Путин Александр Коваленко Североатлантический альянс
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