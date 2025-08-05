РФ готовится к массированным атакам "Шахедами": эксперт раскрыл факты и новые локации

Дроны с различными характеристиками помогают оккупантам создавать комбинированные удары по украинским объектам.

https://glavred.info/war/rf-gotovitsya-k-massirovannym-atakam-shahedami-ekspert-raskryl-fakty-i-novye-lokacii-10687196.html Ссылка скопирована

Враг планирует осуществлять более тысячи запусков дронов одновременно для усиления давления на ПВО Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия восстанавливает Донецкий аэропорт для запуска дронов

Оккупанты готовят более 1000 пусков "Шахедов" одновременно

Пусковые площадки появляются и в Крыму, в частности на Керченском аэропорту

Российские оккупационные войска активизируют создание площадок для запуска ударных дронов, в частности восстанавливают инфраструктуру разрушенного Донецкого аэропорта. В комментарии для "Телеграфа" военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский отметил, что это свидетельствует о превращении аэропорта в военную базу для беспилотных летательных аппаратов.

Увеличение количества таких площадок дает возможность оккупантам готовить комбинированные атаки и усиливать давление на систему противовоздушной обороны Украины.

видео дня

"Их стратегия - усложнить нам жизнь. Они хотят делать более 1000 пусков за раз", - отметил Храпчинский.

Он также отметил, что подобные работы ведутся и на Керченском аэропорту, где увеличивают количество пусковых платформ.

Применение реактивных дронов

Военный эксперт подчеркнул, что реактивные дроны создают врагу новые возможности для комбинированных ударов, где крылатые ракеты частично заменяются беспилотниками с различными характеристиками.

"Это разные виды целей, которые по-разному перехватываются. Разные виды детекции - и разные типы перехвата. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми", - добавил он.

По его словам, потенциальными площадками для запуска дронов могут стать любые ровные участки с дорогами длиной около двух километров. Россияне запускают "Шахеды" как с пикапов, так и со стационарных пунктов, поэтому кроме воздушной борьбы следует усиливать защиту и на центрах комплектации.

Программирование дронов на складах

Храпчинский также рассказал, что дроны программируют непосредственно на складах, которые, по его данным, есть в частности в Приморско-Ахтарске.

"Нужно менять логику противодействия вражеским дронами, а не только реагировать на запуски", - резюмировал эксперт.

Шахед / Инфографика: Главред

Экспертное мнение

Реактивные ударные дроны, которые использует Россия, сложно обнаружить ночью на больших высотах из-за их высокой скорости. На это обращает внимание военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, боевая часть таких дронов уже усилена - ее мощность достигла около 90 кг. Кроме того, скорость аппаратов может превышать 500 км/ч, что значительно усложняет их перехват имеющимися украинскими дронами, которые рассчитаны на скорость до 300 км/ч.

"Чтобы эффективно противодействовать таким целям, нам нужны скоростные ракеты-перехватчики с характеристиками более 600 км/ч. Важно, чтобы они были не только эффективными, но и сравнительно недорогими в производстве", - подытожил Романенко.

Атаки дронов РФ на Украину - последние новости

Ранее Главред писал, что Россия начала атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", для сбития которых придется использовать дорогостоящие зенитные ракеты, так как альтернативы им нет.

Накануне стало известно, что российский Центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, что может нанести значительный ущерб Украине.

Напомним, аналитики ISW уже сообщали, что Россия, вероятно, в дальнейшем все более активно будет полагаться на модифицированные дальнобойные дроны для атак по приоритетным целям в Украине.

Читайте также:

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред