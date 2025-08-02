РФ может массированно атаковать украинские объекты: названы цели

Российский Центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, что может нанести значительный ущерб Украине. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
Уже известно, что враг провел учения и отработал определенные сценарии. Враг будет пытаться наносить удары по украинской морской инфраструктуре.
"Также этот центр занимается технологиями обнаружения наших БЭКов с воздуха и их уничтожения ... Надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV успешно справляются с этими задачами, главное организация", - подчеркнул он.
"Флеш" добавил, что элитный центр беспилотных систем "Рубикон" может осуществить массированный удар по украинским портам, кораблям и всей морской инфраструктуре.
"Напишу более понятно. Элитный центр беспилотных систем "Рубикон" может атаковать (по аналогии с "Шахедами") в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже "вылететь" катерами на пляжи с осколочными боеприпасами", - подчеркнул он.
Удар по Киеву 31 июля - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 31 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву. Один из ударов пришелся на жилую многоэтажку: разрушен целый подъезд. Пострадали десятки людей.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара в девятиэтажке погиб шестилетний мальчик Матвей. По данным СМИ, в течение двух часов врачи пытались спасти ребенка, однако им не удалось сотворить чудо.
Выяснилось, что среди пострадавших была девушка по имени Вероника, которая вылетела с девятого этажа дома и чудом осталась живой. Сейчас она находится в больнице.
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