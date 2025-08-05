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Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт очертил опасность:

Марина Фурман
5 августа 2025, 16:52
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Сейчас захват Покровска - приоритет №1 для врага.
ВСУ, Покровск
Военный эксперт рассказал, чем опасна для Украины потеря Покровска / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, УНИАН

Вкратце:

  • Полукольцо вокруг Покровска сжимается
  • Если враг возьмет город, то откроется путь к Краматорску
  • Оккупанты пытаются "забегать" на Днепропетровщину

Ситуация вокруг Покровска остается напряженной. Если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску. Об этом рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Фабрики новостей.

По его словам, сейчас захват Покровска - приоритет №1 для врага. Также они нацелились на Новопавловку и в Купянске имеют продвижение. На последнем направлении враг вероятно проводит наступательные действия, с целью отвлечения внимания ВСУ, считает Ступак.

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Отвечая на вопрос о событиях в районе Покровска, эксперт отметил, что "горловина" на карте постепенно уменьшается и сейчас составляет около 15 км, а может и меньше.

По его словам, примерно такая же ситуация возле Константиновки, но там "горловина" немного больше - примерно 25 км. Поэтому там еще есть определенные возможности, время, чтобы удерживать эту локацию.

Ступак объяснил, что если Украина потеряет Покровск, враг получит прямой путь к большой агломерации Славянск-Краматорск. Именно там сейчас расположены ключевые украинские учреждения, в частности Донецкая областная администрация и правоохранительные структуры.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Зашли ли россияне на Днепропетровщину

Военный эксперт также призвал не забывать о Днепропетровской области, в частности Новопавловке, где россияне тоже имеют продвижение.

Украинские бойцы, по словам Ступака, отмечают, что в Днепропетровской области постоянного присутствия оккупантов нет - они еще не закрепились. Впрочем, враг регулярно "запрыгивает" на территорию региона, несет потери - становится "двухсотым" или "трехсотым", но попытки прорыва продолжаются.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Как писал Главред, в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Кроме того, пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" НГУ Максим Бакулин рассказал, что российские войска на Покровском направлении пытаются избегать прямых столкновений с украинскими защитниками, поскольку понимают, что терпят поражение.

Недавно подполковник Максим Жорин говорил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

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О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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